عادل عبد الرحمن: يتم تصدير أزمات للأهلي بسبب كهربا

تحدث عادل عبدالرحمن، نجم النادي الأهلي السابق، عن موقف محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في الوقت الحالي.

وأوضح عادل عبدالرحمن في تصريحات تليفونية في برنامج "الريمونتادا": "بشأن موقف كهربا في الأهلي فالبعض يحاول تصدير الأزمات للأهلي".

وتابع: "البعض يحاول اختلاق الأزمات لخروج الأهلي من التركيز".

وأضاف: "كهربا يجب أن يستمر في الملعب، ويجب عليه إنهاء مسيرته بشكل جيد، والـ4 سنوات مقبلة ستحدد مصيره، وهو قادر فنيا على هذا".

وشدد: "انا كنت بقول لكهربا دائما أبعد عن أي أزمات وركز في الملعب، ويجب أن يكون لديه وكيل أعمال ناجح يرد".

وأتم: "محمد صلاح يركز في الملعب فقط ووكيل اعماله هو من يدير جميع أعماله خارج الملعب".

