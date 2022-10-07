فرمان من كولر - مفاجأة حول مشاركة أفشة مع الأهلي

الفجر الرياضي
أفشة
أفشة

حسم المدرب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي موقفه من مشاركة النجم محمد مجدي أفشه من المشاركة مع الفريق بشكل أساسي في الموسم الجديد.


كولر يستقر على مشاركة سافيو بشكل أساسي

وأكد مصدر أن كولر استقر على مشاركة النجم البرازيلي برونو سافيو الوافد الجديد للنادي الأهلي في مركز صانع الألعاب في الفترة المقبلة.


وأوضح المصدر أن كولر سوف يدفع بالنجم برونو سافيو في مركز صانع الألعاب بداية من مباراة الاتحاد المنستيري القادمة بدلا من أفشه.

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منافسة قوية بين سافيو وأفشه في الموسم الجديد

وأشار إلى أن السويسري مارسيل كولر مدرب القلعة الحمراء يخطط الدفع بالنجم برونو سافيو تحت رأس الحربة في الموسم الجديد على حساب أفشه.


وأبلغ محمد مجدي أفشه المقربين منه بأن يتعهد على العودة سريعا إلى التشكيلة الأساسية مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة.
 

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