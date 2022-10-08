طفل يوزع حلوى المولد على المواطنين بالمنيا (صور)

"مفيش فرق بيننا، كلنا بنحتفل بالمولد النبوي الشريف" هذا كان شعار الطفل “محمد” البالغ من العمر 7 أعوام عندما بدأ في توزيع حلوى المولد النبوي على المارة في شوارع مركز أبو قرقاص بجنوب محافظة المنيا.

الطفل يوزع الحلوى

وتجول الطفل مع أحد أقربائه في شوارع المدينة، يوزع الحلوى بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي.

وقال أحد أقرباء الطفل، إن البداية كانت عندما كانوا يشترون الحلوى، فرأوه أخذ قطعة وأعطاها لأحد المواطنين، لذلك اشتروا كمية كبيرة، وبدأ “محمد” في توزيعها على المسلمين والمسيحيين، الأمر الذي لاقى استحسان المواطنين.

الطفل يوزع الحلوى

الطفل يوزع الحلوى

في سياق منفصل، طاف المئات من أهالي مركز أبو قرقاص جنوب محافظة المنيا، في مشهد كرنفالي، شوارع المركز من أجل الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

الاحتفال بالمولد النبوي الشريف

ورصدت عدسة الفجر تجول مئات من المواطنين وسط شوارع المركز وسط موكب من الجمال والطبول مع ارتفاع الزغاريد في وسط شوارع المركز.

احتفالات المولد النبوي

كما احتفل المئات من أبناء قرية أبوقرقاص بالمولد النبوى الشريف، على صوت الشيخ المداح عبد الحميد الشريف.