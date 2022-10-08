وزير التموين: مصر لديها اكتفاءًا ذاتيًا من الأرز.. هذا سبب غلاء اللحوم

كشف الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع تملكه مصر، وعلى رأسها الأرز، مشيرًا إلى أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.

وأضاف المصيلحي، خلال حوار صحفي لأحد وكالات الأنباء الإقليمية، أن مصر تمتلك 2.3 شهر من الاحتياطي القديم من الأرز، لافتا إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ وأن المساحة المنزرعة تصل إلى 1.4 مليون فدان، وتنتج ما بين 5.5 إلى 6 ملايين طن شعير، ونستهدف 1.5 مليون طن شعير طول العام حتى يكون لدينا احتياطي في وزارة التموين،

احتياطي الدواجن المجمدة والحية

ولفت وزير التموين، إلى أن نصر لديها احتياطي استراتيجي من الدواجن المجمدة يكفي 7 أشهر، أما بالنسبة للدواجن الحية فلدينا اكتفاء ذاتي منها.

احتياطي اللحوم المجمدة والحية

وأوضح المصيلحي، أن مصر لديها احتياطي استراتيجي من اللحوم المجمدة يبلغ 4 أشهر، مشيرًا إلى أنه بالنسبة للحوم الحية تم إجراء تعاقد مع السودان منط عامين ومتبقِ منها عامًا ونصف العام.

وتابع أن الإنتاج مستمر من اللحوم الحية، التي تأتي من السودان ثم إلى أبوسمبل أو جنوب الوادي، وتظل لمدة 45 يوما تحت الحجر البيطري، وبعدها تُنقل إلى المجازر ويتم ذبحها، وتوزيعها عى منافذ التوزيع بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن هذا التعاون مع السودان ناجح جدا.

وزير التموين يكشف سبب ارتفاع أسعار اللحوم

ولفت وزير التموين، إلى أن السبب الرئيسي في غلاءاللحوم على مستوى العالم يرجع إلى ارتفاع أسعار الأعلاف، موضحا أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تبلغ 145 جنيها للكيلو، و115 جنيها للحوم الطازجة السوداني، و85 جنيها للحوم المجمدة.