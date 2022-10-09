أسعار الأسمنت فى مصر اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022

شهدت أسعار الأسمنت فى مصر الأحد 9-10-2022، ثباتًا بالسوق المحلية بجميع أنواعه المختلفة (الأسود - الأبيض - المقاوم)، كما استقرت أسعار الأسمنت الأبيض والمقاوم عند نفس مستوياتها السعرية.

وتقدم "الفجر" للقراء الأسعار اللحظية الخاصة بأسعار مواد البناء، ومنها أسعار الأسمنت الأسود في عدة مصانع تسليم أرض المصنع.

أسعار الأسمنت اليوم

أسمنت لافارج

استقر سعر أسمنت لافارج «المخصوص» اليوم، ليسجل 1440 جنيهًا للطن.

أسمنت وادي النيل

وسجل متوسط طن أسمنت وادي النيل 1400 جنيه للطن.

أسمنت السويدي

وصل متوسط سعر أسمنت السويدي إلى 1500 جنيه للطن.

أسمنت العربية المسلح

بلغ متوسط سعر أسمنت العربية المسلح 1458 جنيهًا.

أسمنت العسكري بني سويف

ووصل متوسط سعر طن أسمنت العسكري بني سويف إلى 1390 جنيهًا للطن.

أسمنت حلوان

وسجل سعر أسمنت حلوان اليوم 1455 جنيهًا للطن.

الأسمنت الأبيض

ثبت سعر الأسمنت الأبيض العادة عند 2600 جنيه للطن، وبلغ سعر متوسط الأسمنت «سوبر سيناء» 2525 جنيهًا للطن، وسجل متوسط طن «رويال العادة» للأسمنت الأبيض 2525 جنيهًا.

ويعد الأسمنت الأبيض من أهم المكونات المستخدمة في تجهيز الوحدات السكنية.

الأسمنت المقاوم

بلغ متوسط سعر الأسمنت المقاوم لشركة “السويس للأسمنت” 1530 جنيهًا للطن، وسجل سعر طن “أسمنت السويدي” 1540 جنيهًا، كما ثبت سعر “أسمنت لافارج”، ليسجل 1530 جنيهًا.

ويصل حجم إنتاج مصر من الأسمنت إلى قرابة 50 ألف طن سنويًا، وهو نفس الاستهلاك المحلي حاليًا.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه منذ إصدار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بخفض الطاقة الإنتاجية في 23 شركة أسمنت عاملة في السوق، ارتفعت أسعار الأسمنت نحو 80% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأكد الزيني، إن هناك تراجعًا في الطلب على الأسمنت أحد أهم أدوات البناء في مصر؛ نتيجة صعوبة حصول الغالبية من المواطنين على تراخيص البناء وانتظار البعض لانتهاء الحكومة من تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء.