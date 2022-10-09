ملابسات التعدى على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية وضبط مرتكبي الواقعة

حوادث
ارشيفية
ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن التعدي على أحد الأشخاص ومقتله بالدقهلية. 


خلافات سابقة

بالفحص تبين أنه تبلغ لمركز شرطة دكرنس بمديرية أمن الدقهلية من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) وبها جرحين نافذين بالصدر.. بالانتقال وسؤال والدته (ربة منزل - مقيمة بذات العنوان) إتهمت (أحد الأشخاص، سائق مركبة توك توك"- مقيمان بدائرة  المركز) بالتعدي على نجلها بالضرب واستخدام سلاح أبيض "مطواة" كانت بحوزة أحدهما وإحداث إصابته التى أودت بحياته بسبب خلافات سابقة بينهم بسبب أولوية المرور. 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشدا عن الأداة المستخدم فى إرتكاب الواقعة. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

 

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