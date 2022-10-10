"التموين" تزف بشري سارة لكافة المضارب على مستوي الجمهورية

الاقتصاد
محصول الأرز
محصول الأرز

التموين: فتح العمل لكافة المضارب للاشتراك فى منظومة توريد الأرز الشعير لموسم 2022

وزير التموين: فتح باب التسجيل للمضارب بمديريات التموين بالمحافظات اعتبارًا من اليوم الإثنين 10-10-2022 حتى الخميس الموافق 13-10-2022


وزير التموين: كل مضرب عليه التقدم بطلب رسمي لمديرية التموين لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن ومرفق بالطلب السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها


خلال ترأسه لاجتماع اللجنة العليا للأرز أعلن  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح باب التقدم لكافة مضارب القطاع الخاص للاشتراك والعمل ضمن منظومة توريد الأرز الشعير لموسم توريد 2022 وذلك من خلال التقدم بطلب لمديريات التموين بالمحافظات التي تقوم بزراعة الأرز الشعير، ويشمل الطلب المقدم للمديرية، لاعتماد تسجيل المضرب أو المخزن للمديرية السجل التجاري والسجل الصناعي والبطاقة الضريبية وشهادة عضوية سارية من غرفة صناعة الحبوب ومنتجاتها، وكذلك الكمية المستهدف تسويقها وقدره المضرب.


كما أكد المصيلحي على أن باب التقدم لمديريات التموين للتسجيل في منظومة التوريد لموسم الأرز الشعير متاح لكافة المضارب اعتبارًا من اليوم الاثنين 10-10-2022، وحتى يوم الخميس الموافق 13-10-2022.


وشدد المصيلحي على المضارب التي ستشارك في منظومة التوريد سيتم الإعلان عن ذلك من خلال لافته مُعلقه علي المضرب بأنه مضرب معتمد من وزارة التموين وموضح بها إنه يعمل في منظومة توريد وتسويق الأرز الشعير لموسم 2022 وبالأسعار المعلنة والمعتمدة من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية.


كما أكد المصيلحي علي أنه ييتم محاسبة المضرب عن الكميات الموردة بالمضرب كل(٣) أيام وبناء على هذه المحاسبة يجوز للمضرب استخدام حتى (٥٠٪) من إجمالي الكميات المسوقة لصالحه والباقى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، وفي حالة رغبة المضرب للعمل بكامل الكمية المسوقة من الأرز الشعير المحلى موسم ٢٠٢٢ لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية يتم ذلك من خلال إجراء تعاقد بين المضرب والهيئة العامة للسلع التموينية موضحًا به التكلفة الخاصة بضرب وتعبئة الأرز.
 

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