فاتورة التليفون أكتوبر 2022.. ننشر رابط المصرية للاتصالات وموعد الاستعلام

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فاتورة التليفون الأرضي
فاتورة التليفون الأرضي

يريد المواطنون الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2022، وسنقدم لكم عبر السطور التالية موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022، كذلك رابط المصرية للاتصالات، وطرق الدفع إلكترونيا.

كما يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من موقع الشركة المصرية للاتصالات أو عبر الاتصال بخدمة العملات وأيضًا الدفع وفق جدول مواعيد سداد فاتورة التليفون.


موعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي عن أكتوبر 2022

يتم بدء الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر 2022 المقبل، وحتى يوم 14 نوفمبر 2022 من خلال موقع شركة WE أو الاتصال برقم خدمة العملاء المختصر.

يتم استقبال الاتصالات فقط بداية من يوم 15 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر 2022 للعملاء غير المسددين خلال فترة السماح.

يتم قطع الحرارة مؤقتًا وفرض غرامة تأخير بداية من يوم 15 ديسمبر 2022 لغير المسددين.
 

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2022

طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي من المنزل

رابط المصرية للاتصالات

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2022 من خلال الاتصال بخدمة العملاء من الخط الأرضي عبر الرقم المختصر 19777، أو الاستعلام من شبكة الإنترنت عبر رابط المصرية للاتصالات اضغط هنـــا.

 

طرق دفع فواتير التليفون الأرضي

وفيما يلي نقدم لكم طرق دفع فواتير التليفون الأرضي من خلال الطرق التي توفرها شكرة المصرية للاتصالات، والتي جاءت كالآتي:

  • الدفع في سنترالات الشركة المصرية للاتصالات WE.
  • الدفع من عبر ماكينات ATM لبنكي الأهلي المصري وCIB.
  • السداد الإلكتروني على موقع شركة WE.
  • السداد في مكاتب البريد.
  • الدفع عبر خدمة فودافون كاش.
  • السداد عبر خدمة مصاري.
  • الدفع عبر خدمة ممكن، أو خدمة سداد.
  • السداد من خلال خدمة أمان.
  • الدفع من خلال خدمة خدماتي.
  • السداد من خلال خدمة Bee.
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