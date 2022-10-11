أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس غدا

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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس غدا في مصر، وأوضحت الأرصاد ان الطقس غدا سيشهد انخفاض محلوظ في درجات الحرارة، كما تشهد مناطق من البلاد سقوط امطار خفيفة.

وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر الإلكترونية حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 13 / 10 / 2022 في كافة مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية.

 

حالة الطقس غدا في مصر 

وعن حالة الطقس غدا في مصر، ذكرت الأرصاد أنه معتدل على كافة أنحاء البلاد نهارًا، باستثناء محافظات الصعيد، حيث سيكون الطقس غدا بها مائل للحرارة.

وتابعت الأرصاد أن الطقس غدا ليلًا سيكون بي لطيف ومائل للبرودة على كافة أنحاء الجمهورية.

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سقوط أمطار وشبورة مائية

وأضافت الأرصاد أن هناك سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء.

كما تشهد الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري شبورة مائية صباحية، لذا على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر.

وتشهد البلاد نشاط رياح على الوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء.

 

درجات الحرارة غدا في مصر

القاهرة 29-20

العاصمة الادارية 29-20

6 30 – 20 أكتوبر

بنها 30 – 21

دمنهور 28 – 21

كفر الشيخ 28-22

المنصورة 29 – 21

دمياط 28 – 22

بورسعيد 28 – 23

الإسماعيلية 30 – 18

السويس 29 – 18

الزقازيق 30 – 21

شبين الكوم 29-21

طنطا 29 – 21

شلاتين 33 – 24

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