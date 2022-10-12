بـ4400 جنيه فقط.. تفاصيل أسعار العمرة للمصريين عبر منصة نسك

وفقا لآخر تسهيلات قدمتها المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وتحديدًا للقادمين من مصر، أصبح يستطيع المصريون حجز رحلات العمرة بقيمة 4400 جنيه، حسب إعلان وزير الحج والعمرة السعودي.

وخلال زيارة وزير الحج والعمرة توفيق بن فوزان الربيعة أمس لمصر، كشف إمكانية حجز باقة العمرة بقيمة 4400 جنيه شاملة الإقامة، كما أن المملكة العربية السعودية قررت إلغاء كل القيود الصحية أمام المواطنين المصريين الراغبين في أداء مناسك العمرة.

وأكد وزير الحج والعمرة السعودي أن قيمة حجز باقة العمرة تكون بهذا المبلغ فقط إذا تم حجزها عبر منصة “نسك”، التي دشنتها المملكة مؤخرًا لتسهيل إجراءات العمرة، وذلك في إطار التحول الرقمي الذي تقوم به الرياض لتطوير رحلات الحج والعمرة.

باقة العمرة شاملة كل شيء باستثناء تذاكر السفر

وأضاف أن باقة العمرة عبر منصة “نسك” تشمل كل شيء فيما عدا تكلفة تذاكر السفر، كما أنه يمكن الحصول على التأشيرات خلال 24 ساعة تقريبًا من خلال المنصة.

فيما أعرب وزير الحج والعمرة السعودي، عن مدى سعادته للزيارة الأولى له لمصر كوزير للحج والعمرة، مقدمًا الشكر للجانب المصري على حفاوة الاستقبال له وللوفد المرافق.

خطوات ورابط التسجيل في منصة نسك

يستطيع جميع الأشخاص الراغبين في أداء مناسك العمرة والحج الذهاب إلى منصة نسك الإلكترونية بمنتهى البساطة وذلك من أجل إتمام إجراءات الحصول على التأشيرة، ويتمكن من ذلك عن طريق إتباع الخطوات التالية:

- في البداية الذهاب إلى رابط منصة نسك التالى من هنــــــــــــــــــا.

- بعد ذلك القيام بالنقر على ” التقديم على التأشيرة ”.

- سيظهر لك بعض الحقول الفارغة والتي ينبغي عليك القيام بملئها بشكل صحيح.

- بعد ذلك تقوم بالنقر على ” تقديم طلب على تأشيرة ”.

- سوف يتم نقلك إلى صفحة أخرى تحتوي على جميع البيانات التي قد قمت بإدخالها، وعليك التأكد من صحتها.

- قم بالنقر على التالي، وقم بتحديد جنسيتك.

- من أجل أن يتم عرض الباقات، فإنه عليك القيام بالنقر على الأيقونة ” عرض ”.

- ستظهر لك الباقات المختلفة، قم بالإختيار من بينها بما يتناسب معك.

- اختر المزود المناسب، ومن ثم قم بالضغط على ” التالي ”.

- قم بقراءة الشروط والأحكام، وقم بالموافقة عليها.

- بعد الإنتهاء من تلك الخطوات قم بالضغط على ” تقديم ”.

- عليك الإنتظار لبعض الوقت حتى تظهر لك رسالة ” تمت بنجاح ” وذلك بعد أن تقوم بدفع الرسوم.