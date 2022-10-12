سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-10-2022 أمام الجنيه المصرى

سعر الدولار اليوم.. يعتبر سعر الدولار واحدًا من أهم الموضوعات التي تشهد إقبالًا بحثيًا كبيرًا بشكل يومي، نظرًا لارتباط العديد من السلع والخدمات المقدمة للمواطنين به، حيث أنه حال حدوث أية اضطرابات في العملة الخضراء تتأثر الأسعار تباعًا.

سعر الدولار اليوم

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سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

ونستعرض سعر الدولار أمام الجنيه المصرى خلال التعاملات الصباحية بالبنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء 12-10-2022، والذي سجل فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر سعر 19.63 للشراء، 19.69جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار أمام الجنيه

كما سجل سعر الدولار اليوم فى بنك الإسكندرية 19.66 جنيه للشراء، 19.71 جنيه للبيع، بينما بلغ متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-10-2022 أمام الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم فى البنك المركزى المصرى

19.63 جنيه للشراء.

19.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى

19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر اليوم الأربعاء

19.63 جنيه للشراء.

19.69 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الأربعاء فى بنك الإسكندرية

19.66 جنيه للشراء.

19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

19.68 جنيه للشراء.

19.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم فى البنك التجارى الدولى "cib"

19.65 جنيه للشراء.

19.71 جنيه للبيع.