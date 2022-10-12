اعرف أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-10-2022 فى مصر

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب، يبحث الكثيرون بشكل يومي عن أسعار الذهب لارتباط العديد من المناسبات به، إذ يعد هدية ثمينة بين المحبين والأزواج والأهل والأصدقاء، كما أنه معدن ادخاري من الدرجة الأولى، حيث ينال ثقة الكثيرين.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء الموافق 12-10-2022 استقرارًا ملحوظًا، بعدما تعرض المعدن الأصفر إلى هبوط قوي ضربه يوم أمس بعد نزوله 28 جنيها حيث بلغت أسعار الذهب في مصر عيار 21 الـ1099 جنيهًا مقارنة بـ1127 جنيهًا مساء أمس بعدما وصل 1145 الخميس 22 سبتمبر أي فقد منذ هذا اليوم 46 جنيها.

أسعار الذهب اليوم

وسجلت أسعار الذهب أكبر تراجع لها بعد الوصول إلى ذروة الارتفاع بنحو 101 جنيه منذ اشتعال الأزمة الروسية الأوكرانية مايو الماضي وهو 1200 جنيه للجرام عيار 21، فيما تراجع عيار 24 عن 1، 309 للشراء إلى 1267 جنيهًا.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء

وضربت أسعار الذهب موجة من الارتفاع غير المسبوق وصلت إلى مستوى غير متوقع خلال ذروة الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تخطى سعر جرام الذهب عيار 21 حاجز الـ1200 جنيه الاثنين 9 مايو، أي فقد 110 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا وانتشارا في مصر اليوم الأربعاء 1099 جنيهًا فيما سجل سعر جرام الذهب، 1200 جنيه يوم الاثنين 9 مايو، وسجل 826 جنيهًا في بداية شهر يناير 2021، كما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 بنهاية أبريل 2021: 774 جنيها و750 جنيها للجرام في 31 مارس 2021.

سعر الذهب عيار 21 النهاردة

وبلغ سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 1099 جنيهًا للجرام دون مصنعية للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: 1267 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 18

وحقق سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 18: 951 جنيها

سعر الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء عيار 14: 739 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب عيار 24 والأوقية

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء عيار 24 إلى 872 جنيها، بينما بلغ سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء عيار 24: 1667 دولارا.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية والدمغة اليوم

ويختلف سعر الذهب اليوم في مصر باختلاف المصنعية التي تتفاوت بين محل وآخر وسوق لآخر، إلا أن متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة يتراوح بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.