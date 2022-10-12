تحتل المرتبة الأولى.. "تموين الدقهيلة" تسليم 23 ألف طن أرز شعير حتى الآن

كشف السيد دايرة، وكيل وازرة التموين بالدقهلية، عن وصول الكميات الموردة من الأرز الشعير موسم 2022 إلى 23012 طنا و750 كجم حتى يتم تسليمه إلى 31 موقعا، منها 4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية، و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس، و23 مواقعا تابعا للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأوضح دايرة، في تصريحات له، أن الدقهلية تحتل المرتبة الأولى في توريد الأرز الشعير موسم 2022، مشيرًا إلى أن ما يتم توريده من الأرز الشعير، يتم صرفه بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام الفعلي للمحصول.



ولفت وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أنه تم فتح مواقع جديدة في مدن السنبلاوين، وبلقاس، وشربين، والمنزلة، ودكرنس، وطلخا، وذلكللتسهيل على المزارعين لتوريد الأرز بسهولة ويسر ودون مشقة.



يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف المهندس شريف صليب، رئيس منظومة توريد الأقماح والأرز بالمديرية.



قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض بنوعيه السائب والمعبأ، وذلك لتلتزم به كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها المشتريين.





تسعيرة جبرية لبيع كيلو الأرز الأبيض

المعبأ لا يزيد سعره عن 15 جنيها.

غير المعبأ (السائب) لا يزيد سعره عن 12 جنيها.

شدد مجلس الوزراء، على معاقبة كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايينجنيه، طبقًا لنص المادة (٢٢ مكرر) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.