تحتل المرتبة الأولى.. "تموين الدقهيلة" تسليم 23 ألف طن أرز شعير حتى الآن

الاقتصاد
بوابة الفجر

كشف السيد دايرة، وكيل وازرة التموين بالدقهلية، عن وصول الكميات الموردة من الأرز الشعير موسم 2022 إلى 23012 طنا و750 كجم حتى يتم تسليمه إلى 31 موقعا، منها 4 مواقع تابعة لشركة مضارب الدقهلية، و4 مواقع تابعة لشركة مضارب دمياط وبلقاس، و23 مواقعا تابعا للبنك الزراعي المصري بمراكز ومدن وقرى المحافظة.

txt

توريد 15 ألف طن أرز من مزارعي كفر الشيخ حتى الآن

txt

"التموين" توجه رسالة شديدة اللهجة  لمفتعلي أزمة الأرز: "محدش هيلعب في قوت مصر"

 

وأوضح دايرة، في تصريحات له، أن الدقهلية تحتل المرتبة الأولى في توريد الأرز الشعير موسم 2022، مشيرًا إلى أن ما يتم توريده من الأرز الشعير، يتم صرفه بحد أقصى 48 ساعة من تاريخ الاستلام الفعلي للمحصول.
 

ولفت وكيل وزارة التموين بالدقهلية، إلى أنه تم فتح مواقع جديدة في مدن السنبلاوين، وبلقاس، وشربين، والمنزلة، ودكرنس، وطلخا، وذلكللتسهيل على المزارعين لتوريد الأرز بسهولة ويسر ودون مشقة.

يأتي ذلك بناءًا على توجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحت إشراف المهندس شريف صليب، رئيس منظومة توريد الأقماح والأرز بالمديرية.


قرر مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تحديد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض بنوعيه السائب والمعبأ، وذلك لتلتزم به كافة المتاجر والمحال وغيرها من منافذ البيع بالإعلان عن أسعار بيع الأرز الأبيض في أماكن ظاهرة لروادها المشتريين.


 

تسعيرة جبرية لبيع كيلو الأرز الأبيض

 

المعبأ لا يزيد سعره عن 15 جنيها.

غير المعبأ (السائب) لا يزيد سعره عن 12 جنيها.

 

شدد مجلس الوزراء، على معاقبة كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايينجنيه، طبقًا لنص المادة (٢٢ مكرر) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه.

مواد متعلقة

توريد 15 ألف طن أرز من مزارعي كفر الشيخ حتى الآن

رانيا المشاط تبحث مع نائب رئيس مجموعة سيتي الاستثمارية العالمية سبل تحفيز الاستثمارات في المشروعات الخضراء

الكرملين: لا يوجد مبادرات لعقد اجتماع بين بوتين وبايدن

الأكثر قراءة

عاجل.. مفاجآة كبرى بشأن غرامة كهربا للزمالك

منصة نسك الإلكترونية 1444 فى السعودية.. خطوات ورابط التسجيل

عاجل..شركة الضحى: ملتزمون بقرار التسعيرة الجبرية للأرز ونعمل على توفير منتجاتنا بالأسواق

عاجل.. ننفرد بنشر أقوال صاحبة دعوى إثبات النسب ضد إسلام جابر: هددني بنشر صوري

بالخطوات.. طريقة التسجيل في منصة نسك الإلكترونية

رابط تسجيل منصة نسك الإلكترونية

عاجل.. شوبير يفجر قنبلة مدوية حول صفقة الزمالك الأخيرة

هالاند يكتسح الجميع.. هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتي الآن قبل بداية الجولة المقبلة