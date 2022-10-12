في ظل العلاقات القوية.. أمير مرتضى يوجه دعوة عشاء للبرتغالي فيريرا

قام أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك، بتوجيه الدعوة للبرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي على العشاء مساء اليوم الأربعاء، عقب انتهاء مران الأبيض، في إطار الاستعدادات لمباراة فلامبو البوروندي المقبلة في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر مغلق بالإسكندرية غدا الخميس استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي المقرر لها يوم الجمعة المقبل في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح فرسان ميت عقبة في تحقيق الفوز على نظيره بطل بوروندي، في مباراة الذهاب، بهدف نظيف سجله اللاعب حسام عبدالمجيد مدافع الفريق، بعد رأسية قوية من عرضية أحمد سيد زيزو.

-ظهور مصطفى شلبي بمران الزمالك

وشهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، التي أقيمت مساء اليوم الأربعاء، على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، انتظام اللاعب مصطفى شلبي جناح الأبيض الجديد المنضم من إنبي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكان المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن عن نجاح الأبيض في ضم مصطفى شلبي خلال الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد في فترة الانتقالات الصيفية، قادما من إنبي.

ومن جانبه قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة فيريرا، الدخول في معسكر مغلق غدًا الخميس بالإسكندرية، استعدادا لمواجهة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ٣٢ لدوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يتوجه الفريق إلى الإسكندرية عصرغدا الخميس للانتظام في معسكر مغلق على أن يخوض مرانه الأخير على ملعب فندق الإقامة.

موعد مباراة الإياب بين الزمالك وفلامبو البوروندي

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمباراة فلامبو البوروندي في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها يوم الجمعة المقبل ببرج العرب.

وكان الفريق فاز في لقاء الذهاب الذي أقيم ببرج العرب بهدف دون رد سجله حسام عبد المجيد.