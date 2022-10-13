قبل مونديال قطر 2022.. رحلة الأرجنتين في كأس العالم

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم صوب العاصمة القطرية الدوحة في الفترة ما بين 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر نهاية العام الجاري 2022، حيث إقامة النسخة 22 من كأس العالم بمشاركة 32 منتخب من بينهم منتخب الأرجنتين.

راقصو التانجو في المونديال.. سجل حافل بالمشاركات

يعتبر المنتخب الأرجنتيني من أكثر المنتخبات مشاركة في كأس العالم، إذ ظهر خلال 17 نسخة ماضية، وفي هذا التقرير سنستعرض مشاركات راقصي التانجو بالمونديال.

الظهور الأول

ظهرت الأرجنتين خلال أول نسخة من كأس العالم التي أقيمت عام 1930 بأوروجواي، حيث كانت تقع ضمن المجموعة الأولى التي ضمت تشيلي وفرنسا والمكسيك.

واستهل راقصو التانجو مشوارهم في أولى بطولات كأس العالم بوصولهم لنهائي المونديال أمام البلد المستضيف وحصدهم المركز الثاني والميدالية الفضية بعد تقديمهم عروضا قوية منذ انطلاق المسابقة، فتصدر المنتخب الأرجنتيني مجموعته بالعلامة الكاملة عقب فوزه خلال الثلاث مباريات أمام فرنسا 1-0، 6-3 ضد المكسيك، 3-1 على تشيلي، ثم صعد لنصف النهائي وتغلب على الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة ثقيلة 6-1، ومن ثم وصل للنهائي وخسر برباعية مقابل هدفين.

كما حصد الأرجنتيني جييرمو ستابيلي لقب هداف البطولة بعد تسجيله ثمانية أهداف، ثم جاء خلفه الأوروجوياني بيدرو سيا ب 5 أهداف.

الظهور الثاني

ولم تضم الأرجنتين أي لاعب من الذين شاركوا في النسخة الأولى أثناء مشاركتها في مونديال إيطاليا 1934، حيث تراجع مستواها وخرجت من الدور الأول بعد هزيمتها أمام السويد بنتيجة 3-2، واحتلت المركز التاسع بجدول الترتيب العام للمنتخبات المشاركة.

الظهور الثالث

وغاب راقصو التانجو عن المشاركة خلال ثلاث نسخ أعوام 1938، 1950و1954، ثم عادوا ليظهروا من جديد بمونديال السويد 1958، حيث كانوا ضمن المجموعة الأولى مع ألمانيا الغربية وأيرلندا الشمالية وتشيكوسلوفاكيا، ففازوا في مباراة وهزموا في مباراتين، وسجلوا 5 أهداف، ودخل مرماهم 10 آخرين، فاحتلوا المركز الأخير بالمجموعة، وبالتالي خرجوا مبكرا من البطولة.

الظهور الرابع

وفي عام 1962 بتشيلي شاركت الأرجنتين للمرة الرابعة في تاريخها، إذ كانت ضمن مجموعة ضمت المجر وإنجلترا وبلغاريا، ففازت على الأخيرة بهدف نظيف، ثم الخسارة أمام الإنجليز 3-1، والتعادل السلبي مع تشيكوسلوفاكيا، ولذلك حلت في المركز العاشر.

الظهور الخامس

وسجل المنتخب الأرجنتيني ظهوره الخامس بكأس العالم عام 1966 بإنجلترا عندما صعد لدور الثمانية ولم يتمكن من الاستمرار في البطولة بعد الهزيمة، فقد خاض أربع مباريات خلال هذه النسخة، ففاز في اثنين، وتعادل في لقاء، وهزم في آخر، له 4 أهداف، وعليه هدفين، بالإضافة لاحتلاله المركز الخامس.



الظهور السادس

فلم تتمكن الأرجنتين من الوصول لمونديال المكسيك 1970، ثم سجلت حضورها في نسخة 1974 بألمانيا الغربية، فكانت في المجموعة الرابعة إلى جانب هايتي وبولندا وإيطاليا، فازت في مباراة، وتعادلت في أخرى، وتلقت الهزيمة خلال لقاء، سجلت 7 أهداف، وعليها 5 آخرين، وصعدت للدور الثاني، ثم لم تستطع استكمال المشوار وخرجت من هذا الدور، واحتلت المركز الثامن.

الظهور السابع

فبعد الصعود والهبوط خلال النسخ السابقة من كأس العالم استطاعت الأرجنتين أن تتوج باللقب للمرة الأولى في تاريخها عام 1978 على أرضها ووسط جماهيرها، إذ كانت ضمن المجموعة الأولى بالإضافة إلى إيطاليا وفرنسا والمجر.

فاحتل راقصو التانجو المركز الثاني في مجموعته بعد أن خاضوا ثلاث مباريات، فازوا في اثنين، وخسروا أخرى، ومن ثم صعدوا للدور الثاني فوقعوا ضمن المجموعة " B " مع منتخبات البرازيل وبولندا وبيرو، فتغلبوا في لقاءين وتعادلوا في آخر، وتصدروا المجموعة ب 5 نقاط، وبالتالي تأهلوا لنهائي المونديال أمام هولندا الذين فازوا عليها بثلاثة أهداف مقابل هدف.

الظهور الثامن

وشارك المنتخب الأرجنتيني بمونديال 1982 بإسبانيا وكان ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات بلجيكا والمجر والسلفادور، فلعب ثلاث لقاءات، فاز في اثنين، وتعرض للهزيمة أمام بلجيكا 1-0، سجل لاعبوه 6 أهداف، واستقبلت شباكه هدفين، وأنهى ثانيا بالمجموعة، ثم تأهل للدور التالي وخاض مباراتين أمام إيطاليا والبرازيل وخسرهما، ولذلك ودع البطولة من هذه المرحلة.

الظهور التاسع

وشهد مونديال 1986 بالمكسيك على عودة الأرجنتين من جديد للوقوف على منصات التتويج ورفع الكأس والحصول على الميدالية الذهبية بقيادة الأسطورة الراحل دييجو مارادونا الذي كان ثاني هدافي البطولة ب5 أهداف، حيث فازت في النهائي على ألمانيا الغربية بنتيجة 3-2.



الظهور العاشر

واصلت الأرجنتين التألق وتقديم المستويات القوية للمونديال الثاني على التوالي في عام 1990 بإيطاليا، إذ نجحت في الصعود لنهائي هذا المحفل العالمي للمرة الرابعة في تاريخها، ولكنها حصدت مركز الوصيف بعد أن تلقت الهزيمة أمام ألمانيا الغربية بهدف دون رد.

الظهور الحادي عشر

وعاد المنتخب الأرجنتيني للهبوط مجددا، حيث خرج من الدور الثاني في مونديال 1994 بالولايات المتحدة الأمريكية بعد أن خاض أربع مواجهات، حقق الانتصار خلال مواجهتين، وهزم في لقاءين، سجل 8 أهداف، وسكنت الكرة شباكه خلال 6 مرات، وأنهى البطولة في المركز العاشر.

الظهور الثاني عشر

تواجدت الأرجنتين ضمن الثمانية الكبار بمونديال فرنسا 1998، ولكنها لم تستمر في المنافسة وودعت من ربع النهائي بعد الهزيمة أمام الطواحين الهولندية بنتيجة 2-1، كما احتلت المركز السادس في هذه النسخة.

وسجل جابرييل باتيستوتا خمسة أهداف، ولذلك احتل المركز الثاني ضمن قائمة هدافي كأس العالم 1998.



الظهور الثالث عشر

وظهرت الأرجنتين المعروفة ببلد الرياضة في مونديال 2002 بكوريا الجنوبية واليابان بمستوى ضعيف، حيث خرجت من دور المجموعات واحتلت المركز الثامن عشر في الترتيب العام للبطولة بعد أن لعبت ثلاث مواجهات، انتصرت في مباراة، وفرض التعادل نفسه خلال لقاء، ثم هزمت خلال آخر، فسجلت هدفين، ودخل مرماها هدفين آخرين.

الظهور الرابع عشر

وشهد مونديال 2006 بألمانيا مشاركة الأسطورة ليونيل ميسي للمرة الأولى في تاريخه رفقة الأرجنتين، ولكنه لم يظهر كثيرا خلال هذه البطولة لصغر سنه وقلة خبرته آنذاك، كما خرج راقصو التانجو من ربع النهائي عقب الهزيمة بركلات الترجيح أمام المانشافت ب4-2.

الظهور الخامس عشر

وكانت الأرجنتين ضمن المجموعة الثانية بمونديال جنوب إفريقيا 2010 رفقة منتخبات كوريا الجنوبية واليونان ونيجيريا، حيث فاز في الثلاث مباريات، سجل 7 أهداف، وعليه هدف، واعتلت المجموعة، ثم تأهلت لثمن النهائي وتغلبت على المكسيك 3-1، ثم هزمت من ألمانيا برباعية نظيفة وودعت البطولة من ربع النهائي، وحلت بالمركز الخامس بين المنتخبات المشاركة، وكان هدافها في تلك النسخة جونزالو هيجواين ب4 أهداف.



الظهور السادس عشر

وصل المنتخب الأرجنتيني للمرة الخامسة في تاريخه للنهائي في كأس العالم خلال المشاركة السادسة عشر بمونديال 2014 بالبرازيل، حيث احتل وصافة المحفل العالمي للمرة الثالثة خلال مشاركاته بعد أن خسر أمام ألمانيا بهدف نظيف، كما يعد ميسي هو هداف الأرجنتين خلال هذا المونديال بأربع أهداف.

الظهور السابع عشر

وكان آخر ظهور للأرجنتين بروسيا 2018 حينما كانت تتواجد بالمجموعة الرابعة رفقة كرواتيا ونيجيريا وأيسلندا، ففازت في مباراة، وتعادلت في مباراة، وهزمت في أخرى، لها 3 أهداف، وعليها 5 آخرين، ثم صعدت لدور ال16 ولكنها سرعان ما خرجت أمام فرنسا التي تغلبت عليها بنتيجة 4-3 ليواصل الديوك مشوارهم في البطولة ويحصدون لقبها.



الظهور الثامن عشر

سيشارك ميسي ورفاقه للمرة الثامنة عشر في تاريخ الأرجنتين في كأس العالم الذي سيقام بقطر بعد أسابيع قليلة، حيث يتواجد المنتخب الأرجنتيني ضمن المجموعة الثالثة رفقة السعودية وبولندا والمكسيك.