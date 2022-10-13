بعدة تغييرات.. كولر يستقر على تشكيل الأهلي أمام الاتحاد المنستيري

يفكر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي في القيام بخمس تغييرات على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الاتحاد المنستيري التونسي يوم السبت القادم بدوري أبطال إفريقيا.



- كولر سيدفع بهذا الخماسي أمام الاتحاد المنستيري

واستقر كولر على الدفع بخمسة لاعبين بعد عقد جلسة مع اللاعبين وقرر إعطاء الفرصة للجميع والمشاركة بالمباريات والجميع سيحظى بها لاثبات ذاتهم له ولجماهير الأهلي.



وأكد مصدر مقرب من النادي أن كولر يدرس إشراك كل من محمد شريف وحمدي فتحي وحسين الشحات وحسام حسن ومحمد مجدي أفشة وهم داخل حساباته للمباراة أمام الاتحاد.



- نتيجة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

وحقق المارد الأحمر فوزا مهما وصعبا على نظيره التونسي بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم في اللقاء الذي جمعهم ضمن منافسات ذهاب دور 32 من دوري الأبطال.



ويستعد الأهلي للقاء نظيره الاتحاد المنستيري يوم السبت المقبل الموافق 15 أكتوبر في لقاء حاسم بينهم على ملعب الأهلي وي السلام ضمن منافسات إياب دور 32 من البطولة الإفريقية.

