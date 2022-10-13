تطبيق نسك Nusuk..تعرف على خطوات التسجيل لحجز تأشيرة العمرة
يبحث المواطنون عن تطبيق نسك Nusuk خلال الساعات الماضية من أجل التقديم في العمرة وزيارة بيت الله الحرام والمملكة العربية السعودية.
تطبيق نسك Nusuk
وتزايدت عمليات البحث عن تطبيق نسك Nusuk خلال الساعات الماضية بعد إعلان إمكانية حجز رحلة عمرة من خلالها بمبلغ 4500 جنيه مصري فقط لا غير، بجانب المزايا والتسهيلات التي تقدمها منصة وتطبيق نسك للمصريين.
عمرة بـ 4500 جنيه عبر منصة نسك Nusuk
وفي هذا الشأن، قال توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، إن منصة "نسك"، تقدم العديد من التسهيلات لقدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسك العمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي خلال احتفالية الخطوط الجوية السعودية بمناسبة مرور 75 عامًا على تسيير أول رحلة طيران إلى القاهرة، أن المواطن المصري يمكنه أداء مناسك العمرة كاملة بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه فقط من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك.
خطوات حجز عمرة عبر تطبيق نسك Nusuk
وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل حجز رحلة عمرة بـ 4500 جنيه عبر تطبيق نسك Nusuk:
- تحميل تطبيق نسك عبر متجر التطبيقات.
- فتح التطبيق عبر تسجيل الدخول في حالة كنت مستخدم أو تسجيل الدخول إذا لم تسجيل من قبل.
- إذا كنت زائر من الخارج ولست مقيم في المملكة عليك إدخال رقم التأشيرة على جواز السفر، ثم رقم جواز السفر، وتاريخ الميلاد، ثم الجنسية، ثم رمز الدولة ورقم التليفون الخاص بك، والبريد الإلكتروني الشخصي الذي ستتسلم عليه الكود الخاص بتسجيل الدخول.
- كتابة كلمة مرور خاصة بك، ثم الموافقة على الشروط والأحكام.
- الضغط كلمة تسجيل وبعد ذلك ستصلك رسالة برقم الكود على الايميل مكونة من 4 أرقام.
- أدخل رقم الكود ثم الضغط على أيقونة تحقق وبذلك يكون قد تم إنشاء حسابك بنجاح ثم تسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بفتح التطبيق وإدخال الجنسية ثم الدول القادم منها ورقم جواز السفر ثم كلمة المرور والكود الجديد الذي تسلمته على الإيميل المكون من أربعة أرقام.
- اختيار خدمة الحجز لأداء عمرة.
- سيتم تحويلك إلى صفحة فيها اسم الزائر نضغط على الاسم.
- بالضغط على الاستمرار ستظهر صفحة فيها المواعيد المتاحة.
- اللون الأخضر يعني خالي وليس مزدحم واللون الأحمر يعني مزدحم واللون الأصفر يعني متوسط.
- الضغط على استمرار والاطلاع على التعليمات.
- الضغط على الاستمرار ويتم الحجز وسيظهر بالأخضر يعني الحجز فعال وإذا رغبت في الإلغاء تضغط على الإلغاء.