تطبيق نسك Nusuk..تعرف على خطوات التسجيل لحجز تأشيرة العمرة

يبحث المواطنون عن تطبيق نسك Nusuk خلال الساعات الماضية من أجل التقديم في العمرة وزيارة بيت الله الحرام والمملكة العربية السعودية.

تطبيق نسك Nusuk

وتزايدت عمليات البحث عن تطبيق نسك Nusuk خلال الساعات الماضية بعد إعلان إمكانية حجز رحلة عمرة من خلالها بمبلغ 4500 جنيه مصري فقط لا غير، بجانب المزايا والتسهيلات التي تقدمها منصة وتطبيق نسك للمصريين.

عمرة بـ 4500 جنيه عبر منصة نسك Nusuk

وفي هذا الشأن، قال توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، إن منصة "نسك"، تقدم العديد من التسهيلات لقدوم المعتمرين المصريين إلى مكة المكرمة والزوار إلى المدينة المنورة بأنواع متعددة من التأشيرات لتأدية مناسك العمرة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف وزير الحج والعمرة السعودي خلال احتفالية الخطوط الجوية السعودية بمناسبة مرور 75 عامًا على تسيير أول رحلة طيران إلى القاهرة، أن المواطن المصري يمكنه أداء مناسك العمرة كاملة بمبلغ ٤٥٠٠ جنيه فقط من خلال التسجيل والحجز عن طريق منصة نسك.



خطوات حجز عمرة عبر تطبيق نسك Nusuk

وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها من أجل حجز رحلة عمرة بـ 4500 جنيه عبر تطبيق نسك Nusuk: