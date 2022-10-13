كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة 14-10-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد وفق بيان للهيئة، أن تكون حالة الطقس معتدلة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وحار على جنوب الصعيد على أن يكون الطقس لطيف إلى مائل للبرودة ليلا في كافة الأنحاء

أماكن سقوط الأمطار غدا

ومتوقع أن تكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة 20% على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا على مدن ومحافظات الجمهورية، كالآتي:

القاهرة 28- 21.

العاصمة الإدارية 28- 20.

6 أكتوبر 29 - 20.

بنها 28 - 21.

دمنهور 27- 21.

كفر الشيخ 27 - 22.

المنصورة 28 - 21.

دمياط 27 - 22.

بورسعيد 28 - 22.

الإسماعيلية 29 - 19.

السويس 28 - 20.

الزقازيق 28 - 21.

شبين الكوم 28 - 21.

طنطا 27 - 22.

شلاتين 32 - 24.

الإسكندرية 27 - 22.

العلمين الجديدة 27 - 21.

وادي النطرون 28 - 21.

مطروح 26- 22.

السلوم 28- 21.

سيوة 30 - 20.

العريش 27 - 21.

رفح 27 - 21.

الطور 30 - 20.

كاترين 25 - 14.

رأس سدر 30 - 20.

نخل 28 - 16.

طابا 29 - 22.

نويبع 30 - 23.

حلايب 30 - 25

شرم الشيخ 31- 24

الغردقة 31 - 24

مرسى علم 32-23

الفيوم 29 - 21

بني سويف 29 - 20

المنيا 30 - 19

أسيوط 30 - 18

سوهاج 30- 20

قنا 34- 20

الأقصر 34- 21

أسوان 35- 22

الوادي الجديد 32- 21

أبو سمبل 34- 22

أبو رماد 31 - 23

رأس حدربة 30 - 22