جدول مباريات اليوم الجمعة 14-10-2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات اليوم، يترقب عشاق الساحرة المستديرة اليوم الجمعة الموافق الـ14 من أكتوبر 2022، العديد من المباريات المهمة على ملاعب أوروبا، في مختلف البطولات والدوريات الكبرى.

جدول مباريات اليوم

ونقدم لكم عبر "بوابة الفجر" جدول مباريات اليوم والذي يشهد إقامة مباريات في كبرى الدوريات مثل الدورى الإنجليزى والإسبانى والفرنسى والألمانى، واستعداد للمواجهة النارية لقمة مواجهات العالم بين برشلونة وريال مدريد "الكلاسيكو" والمقرر الأحد المقبل.

ونرصد لكم جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة في السطور التالية:

جدول مباريات اليوم في الدورى الإنجليزى

برينتفورد × برايتون 9:00 مساءا، على قناة beIN Sports 1 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدورى الإسبانى

رايو فاليكانو × خيتافى 9:00 مساءا، beIN Sports 2 HD Premium

جدول مباريات اليوم في الدوري الألماني

شالكة × هوفنهايم 8:30 مساءا

جدول مباريات اليوم في الدورى الفرنسي

ستراسبورج × ليل 9:00 مساءا، beIN Sports 3 HD

جدول مباريات اليوم في الدورى التركى

ألانيا سبور × أنطاليا 7:00 مساءا

ويهتم عشاق الكرة بالبحث عن جدول مباريات اليوم من أجل متابعة الأحداث الكروبة المحلية والعالمية المهمة، في كبرى الدوريات والمسابقات القارية الأخرى، مثل دوري أبطال أوروبا والبطولات الإفريقية الكبرى، التي تشهد مشاركة الفرق المصرية مثل الأهلي والزمالك وفيوتشر وبيراميدز.