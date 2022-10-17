الذهب يرتفع عالميًا ببداية تعاملاته الأسبوعية

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب العالمية، ببداية تعاملاتها الأسبوعية، اليوم الاثنين الموافق 17 من أكتوبر الجاري، وقفز سعرالأوقية عند مستوى1653 دولار، بعد أن افتتحت بورصة الذهب العالمية، التداول على الأوقية اليوم، عند مستوي 1646 دولار، بعد  إغلاق سابق  عند1644 دولار.

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يأتي ذلك بعد أن تراجعت أسعار الذهب العالمية الأسبوع الماضي، وخسرت الأوقية نحو 50 دولار، بسبب صعود الدولار، وارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، مع زيادة التوقعات برفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة مجددا خلال الشهر المقبل، خاصة بعد أن أظهرت بيانات أمريكية مؤخرا، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 6.6 % على أساس سنوي.

وأغلقت بورصة الذهب العالمية الاسبوع الماضي تعاملاتها الأسبوعية مساء الجمعة عند مستوى 1644 دولار للأوقية، بعد أن استهلت التداول الاثنين الماضي، عند مستوى 1695 دولار، لتسجل خسائر نحو 50 دولار.

ومازالت الأسواق تترقب مصير أسعار الفائدة في ظل زيادة التوقعات بمواصلة الفيدرالي الأمريكي تشديد السياسة النقدية، ورفع أسعار الفائدة على مدار الاجتماعيين المقبليين خلال نوفمبر وديسمبر، خاصة بعد ارتفاع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في أميركا، إلى أعلى مستوى خلال 40 عامًا في سبتمبر، بأكثر من المتوقع، وهو ما يشكل ضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة مجددا لمواجهة التضخم.

وأظهرت بيانات وزارة العمل،  أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، والذي يستثني الغذاء والطاقة، قد ارتفع بنسبة 6.6% مقارنة بالعام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ  1982. ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6%، للشهر الثاني على التوالي.

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