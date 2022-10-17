بريطانيا تعتزم حزمة جديدة من الإجراءات الضريبية وقرارات الإنفاق

ذكرت وزراة المالية البريطانية، أن وزير المالية الجديد، جيريمي هانت، سيعلن عن إجراءات ضريبية وقرارات جديدة فيما يخص الإنفاق، اليوم الإثنين، أي قبل أسبوعين من الموعد المقرر سابقًا.

ومن المتوقع أن يتم إلغاء الغالبية العظمى من قرارات وزير المالية السابق، كواسي كوارتنج، باستثناء تخفيضات التأمينات الاجتماعية، وضرائب الصفقات العقارية.



وارتفع الجنيه الإسترليني بقوة اليوم الاثنين، وسط هذه التطورات وفي ظل دعوات لاستقالة رئيسة الوزراء ليز تراس، فيما تراجعت عوائد سندات الخزانة بقوة، رغم إنتهاء برنامج بنك إنجلترا الطارئ لشراء السندات.

وصعد الجنيه الإسترليني إثر تراجع تراس جزئيًا عن خطتها الاقتصادية، وإعلانها رفع الضريبة على الشركات البريطانية إلى 25% اعتبارًا من أبريل من العام المقبل، بدلًا من إبقائها عند 19%.

ووعد هانت، باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة فيما يتعلق بالضرائب والإنفاق، مع إصراره على بقاء ليز تراس، مسؤولة عن البلاد.