من هي سارة الطباخ المتهمة في واقعة "إدمان شيرين"

سارة الطباخ، أثارت العلاقة التي جمعت النجمة شيرين عبدالوهاب والمطرب حسام حبيب جدلا كبيرا ولا سيما بعد إعلان انفصالهما، وظهورها حليقة الرأس ليؤكد الخبراء النفسيين بمرور شيرين بأزمة نفسية.

سارة الطباخ

وخرج شقيق الفنانة شيرين عبدالوهاب على جمهورها مفجرا مفاجأة كبيرة، حينما أكد أن زوج شقيقته السابق حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ هما السبب وراء إدمانها.

اتهام سارة الطباخ بالتسبب في العديد من الأزمات

وارتبط اسم سارة الطباخ بالعديد من الأزمات، ولم تكن أزمة إدمان شيرين عبدالوهاب هي الأولى، ولعل أبرز أزماتها تلك التي كانت مع الشرنوبي، حيث كان هناك مشروع ارتباط بينهما، لكنه سرعان ما انتهى، لتقرر الانتقام منه وتعطل مسيرته الفنية مستغلة توقيعه لها.

ونرصد لقرائنا الكرام أبرز المعلومات عن سارة الطباخ في السطور التالية:

نشأة وميلاد سارة الطباخ

ولدت سارة الطباخ ابنة لاعب الأولمبي الشهير سيد الطباخ في عام 1980 بمحافظة الإسكندرية، وحصلت على الدكتوراه في مجال التسويق والدعاية، وعملت كمنتجة فنية وصاحبة شركة إنتاج صوتي وأفلام.

عمل سارة الطباخ

وعملت المنتجة سارة الطباخ في مجال التسويق والعلاقات العامة في العديد من القنوات الفضائية الكبرى مثل روتانا والحياة والنهار، كما عملت كمستشارة إعلامية لعدد من نجوم الفن.

علاقة سارة الطباخ والشرنوبي

أعلنت سارة الطباخ خطبتها من الشرنوبي على حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" في الـ13 من يونيو 2019، بعد ظهورها معه في العديد من المناسبات، حيث بدأت علاقتهما بالتعرف خلال تصويره إحدى حلقات برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه إسعاد يونس.

سبب انفصال سارة الطباخ والشرنوبي

أعلنت سارة الطباخ والشرنوبي انفصالهما بعد أقل من شهر، بسبب عدم رضا والده عن زواجه منها، حيث كانت تكبره بـ15 عاما، لأنه من مواليد 1995، لتتعطل بعدها مسيرة الشرنوبي الفنية بسبب عقد الاحتكار التي كانت قد وقعته معه، حيث إن شركتها تحتكر إدارة أعماله لمدة 10 سنوات، ولا يحق للشرنوبي التعاقد على أي عمل فني إلا من خلال شركتها، ما حال دون عمله لفترات طويلة امتدت لـ3 سنوات، ما دفع البعض إلى ربط السبب بسبب انتهاء علاقتهما.