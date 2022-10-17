عاجل - ترتيب غير متوقع لميسي في جائزة الكرة الذهبية

احتل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الحالي وبرشلونة السابق مركز متأخر في جائزة الكرة الذهبية موسم 2021-2022.

وتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي فهو قد احتل المركز الـ 47، بعد موسم أول دون المستوى مع باريس سان جيرمان، وذلك بعد أن توج اللاعب بالجائزة في العام الماضي، و7 مرات في العموم، واعتاد دائمًا أن يكون في القمة.



كما حصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم مانشستر يونايتد على الترتيب رقم "20" في جائزة الكرة الذهبية وذلك بعد أن عاش اللاعب عام صعب مع فريقه مانشستر يونايتد، وأصبح هذا الموسم، يلعب كاحتياطي كثيرًا.



قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية 30 لاعبا، وهم كالتالي:

1- البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد).

2- البرتغالي رافائيل لياو (ميلان).

3- الألماني جوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ).

4- الفرنسي كريستوف نكوكو (لايبزيغ).

5- المصري محمد صلاح (ليفربول).

6- الإنجليزي ألكسندر أرلوند (ليفربول).

7- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد).

8- البرتغالي برناندو سيلفا (مانشستر سيتي).

9- الكولومبي لويس دياز (ليفربول).

10- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ/برشلونة).

11- الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي).

12- البرازيلي كاسيميرو (ريال مدريد\مانشستر يونايتد).

13- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام).

14- البرازيلي فابينيو (ليفربول).

15- الفرنسي كريم بنزيما (ريال مدريد).

16-الفرنسي مايك مينان (ميلان).

17- الإنجليزي هاري كين (توتنهام).

18- الأوروجواني داروين نونيز (بنفيكا/ ليفربول).

19- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي).

20- السنغالي ساديو ماني ( ليفربول/ بايرن ميونيخ).

21- الإيفواري سبيستيان هالير ( أياكس/ بروسيا دورتموند).

22- الكرواتي لوكا مودريتش (ريال مدريد).

23- الألماني أنطونيو روديغر (تشيلسي/ ريال مدريد).

24- البرتغالي كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد).

25- البلجيكي كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

26- الصربي دوشان فلاهوفيتش (فيورنتينا/ يوفنتوس).

27- الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

28- البرتغالي جواو كانسيلو (مانشستر سيتي).

29- النرويجي إيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند/ مانشستر سيتي).

30- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).





