أسعار العملات الأجنبية في الاٍمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022

الاقتصاد
سعر العملات في الاٍمارات
سعر العملات في الاٍمارات

 

ننشر أسعار العملات العربية والأجنبية فى الإمارات أمام الدرهم اليوم الثلاثاء الموافق 18-10-2022، حيث سجل الدولار الأمريكى 3.6725 درهم إماراتي، كما سجل سعر اليورو 3.58 درهم إماراتي، وسجل الجنيه المصرى 0.19 درهم إماراتي، كما سجل سعر الدولار الأسترالى 2.30 درهم إماراتي.

 

 

 

ووفقًا لآخِر تحديثات  يرصد موقع الفجر  أسعار الصرف المنشورة على الموقع الرسمي للبنك المركزي الإماراتي، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم فى دولة الإمارات العربية المتحدة.

 

 

 

أسعار صرف العملات الأجنبية امام الدرهم الاٍماراتي اليوم

 

 

وسجل الدولار الكندي نحو 2.66 درهم إماراتي

 

وسجل الدولار الأسترالي نحو 2.30 درهم إماراتي

 

سجل الدولار أمريكى نحو 3.6725 درهم إماراتي

 

وسجل اليورو نحو 3.58 درهم إماراتي

 

وسجل الجنيه الإسترليني 4.15 درهم إماراتي

 

وسجل الين ياباني نحو 0.025 درهم إماراتي

 

وسجل الفرنك سويسري نحو 3.67 درهم إماراتي

 

وسجل اليوان صيني نحو 0.51 درهم إماراتي

 

وسجل الدولار هونج كونج نحو 0.025 درهم إماراتي

 

 

 

 أسعار صرف العملات العربية أمام الدرهم الإماراتي اليوم

 

سجل الريال السعودي نحو 0.98 درهم إماراتي

 

وسجل الريال العماني نحو 9:55 درهم إماراتي

 

وسجل الدينار البحريني نحو 9.74 درهم إماراتي

 

وسجل الدينار الكويتي نحو 11.83 درهم إماراتي

 

وسجل الريال القطري نحو 1.01 درهم إماراتي

 

وسجل الريال اليمني نحو 0.015 درهم إماراتي

 

سجل الجنيه المصري نحو 0.19 درهم إماراتي

 

 

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

 

البنك الأهلي المصري: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

 

بنك مصر: 5.34 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

 

البنك الأهلى الكويتى: 5.35 جنيه للشراء، و5.36 للبيع.

 

بنك التنية الصناعية: 5.31 جنيه للشراء، و5.36 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.

 

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