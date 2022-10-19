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السيسى يفتتح مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس

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عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي

يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصنع الرمال السوداء بمدينة البرلس فى محافظة كفر الشيخ.

 

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصنع الرمال السوداء بكفر الشيخ هو الأحدث من نوعه على مستوى العالم باستخدام تكنولوجيا التعدين المتطورة.

 

ويعتبر المصنع، إضافة جديدة لسلسلة المشروعات القومية الكبرى التى تهدف إلى تعظيم الاستفادة والاستغلال الأمثل لموارد مصر الطبيعية، وتحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء، التى تستخدم فى العديد من الصناعات الدقيقة ما يفتح الآفاق لاستثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطنى وعملية التنمية الشاملة.

 

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