يلا AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وبنفيكا أونلاين بث مباشر الأهلي وبنفيكا live اليوم في كأس العالم لكرة اليد

الفجر الرياضي
يد الأهلي
يد الأهلي

يلا AHLY مشاهدة مباراة الاهلي وبنفيكا أونلاين بث مباشر الأهلي وبنفيكا اليوم في كأس العالم لكرة اليد حيث يستعد الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي لمباراة قوية اليوم الخميس، أمام نظيره بنفيكا البرتغالي، في إطار منافسات كأس العالم لأندية كرة اليد الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية حاليًا.


وكان النادي الأهلي قد تغلب على نظيره فريق مضر السعودي في افتتاح مشواره بالبطولة أمس، بنتيجة 36-30.


موعد مباراة الأهلي أمام بنفيكا

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي أمام نظيره بنفيكا، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع عصرًا بتوقيت القاهرة، الخامسة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.


وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره بنفيكا في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، عبر قناة أون تايم سبورتس.


وتذاع مباراة الأهلي أمام نظيره بنفيكا في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، عبر قناة أون تايم سبورتس.


تردد قناة أون تايم سبورتس

ويستعرض لكم الفجر الرياضي، تردد قناة أون تايم سبورتس الناقلة لمباراة الأهلي أمام بنفيكا البرتغالي، في كأس العالم لكرة اليد.
التردد: 11681.
القمر الصناعي: نايل سات.
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
تردد قناة أون تايم سبورت 2
التردد: 11681.
القمر الصناعي: نايل سات.
معامل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: 5/6.
 

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