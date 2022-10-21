الكويت تفرض رسوم 9 دنانير على سمات دخول المصريين

الاقتصاد
بوابة الفجر

قررت وزارة الداخلية الكويتية فرض رسوم 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين في الكويت، طبقًا لقرار المعاملة بالمثل، بعد فرض مصر رسوما 30 دولارًا على كل كويتي يدخل إلى أراضيها.. حيث تم نشر تعميم للعاملين في المنافذ البرية ومنفذ المطار من ضباط وعسكريين ومدنيين يتضمن تعليمات مشددة بضرورة تحصيل رسوم قدرها 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين في الكويت

كما جاء في التعميم أنه يجب على الجميع العمل بهذا التعميم وتنفيذه بكل دقة، ابتداء من يوم أمس الخميس 20 أكتوبر.

 

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