توقعات بارتفاع إنتاج فول الصويا عالميًا ليتجاوز 352 مليون طن

الاقتصاد
الفول الصويا
الفول الصويا

قال محللون في مجلس الحبوب الدولي، خلال مؤتمر “Fat-and-Oil 2022”، إن الإنتاج العالمي من فول الصويا قد يرتفع بنسبة 10% على أساس سنوي إلى 352.2 مليون طن في 2022/23، وسط تزايد الإنتاج في أمريكا الجنوبية.

 

وتوقع المحللون أن يكون أعلى نمو في إنتاج فول الصويا في باراجواي بنسبة 135% إلى 10 مليون طن، وكذلك في البرازيل بنسبة 175% إلى 145 مليون طن، والأرجنتين بنسبة 9% إلى 48 مليون طن.

 

وأشاروا إلى أنه يمكن للصين زيادة محصول فول الصويا بنسبة 19% إلى 19.5 مليون طن، وفي الوقت نفسه، يمكن للولايات المتحدة خفض الإنتاج بمقدار 1.6 مليون طن إلى 119.2 مليون طن.

 

وذكروا أن محصول بذور اللفت في العالم قد يصل إلى 82.3 مليون طن خلال موسم 2022-23، بزيادة 12%على أساس سنوي.

 

وأكدوا أن الأسعار الأكثر تنافسية لزيت النخيل وكذلك الطلب القوي من قطاع وقود الديزل الحيوي سيؤديان إلى ارتفاع الاستهلاك.

‏ مصر

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