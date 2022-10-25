كسوف الشمس.. الطريقة الصحيحة لأداء صلاة الكسوف الجزئي اليوم

العالم على موعد اليوم الثلاثاء مع كسوف جزئي للشمس، يبدأ في الواحدة و9 دقائق ظهرا تقريبا، ولا يمكن رؤيته بالعين المجردة، ويستمر لمدة 4 ساعات و4 دقائق تقريبا.

ويبحث عدد كبير من المواطنين عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة الكسوف الجزئي للشمس الذي يمكن رؤيته اليوم في مصر.

ومن جهتها، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن الطريقة الصحيحة لأداء صلاة كسوف الشمس، معلنة أنها سُنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.

صلاة كسوف الشمس

وأشارت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، ألى أن صلاة كسوف الشمس أو خسوف القمر ركعتان في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.

تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح

وقالت: "أعلى الكمال في كيفيتها أن يكبر تكبيرة الإحرام، ويستفتح بدعاء الاستفتاح، ويستعيذ ويبسمل، ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول، ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية، ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله، ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال، ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم".

وتابعت: "ويجهر بالقراءة فى خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر فى صلاة كسوف الشمس، لأنها نهارية، ولا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما".