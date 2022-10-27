صعود ليفربول وإقصاء برشلونة - الأندية المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

خطف فريق ليفربول الإنجليزي بطاقة التأهل والعبور لدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا فيما تم إقصاء فريق برشلونة في واحدة من مفاجآت المسابقة الأوروبية.

وتمكن فريق ليفربول من تحقيق فوزًا كبيرًا على نظيره فريق أياكس أمستردام الهولندي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ليتأهل إلى الدور القادم من البطولة وهو في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

وحقق فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزًا مُستحقًا على نظيره فريق برشلونة الإسباني بهدفين نظيفين، ليُطيح بالفريق الكتالوني خارج بطولة دوري أبطال أوروبا.

 

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الترتيب الكامل لمجموعات دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

-الاندية المتأهلة إلى دور الـ16 بدوري الأبطال

ريال مدريد

بايرن ميونخ

تشيلسي

مانشستر سيتي

باريس سان جيرمان

بروسيا دورتموند

كلوب بروج

بنفيكا

نابولي

إنتر ميلان

بايرن ميونخ

ليفربول

سبورتنج لشبونه

بورتو البرتغالي

توتنهام هوتسبير

 

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