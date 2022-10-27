ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ؟

الفجر الرياضي
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

انتهت منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023، اليوم حيث تأهل 12 فريق إلى دور الستة عشر قبل جولةواحدة من نهاية هذا الدور المثير، ولم تنجح فرق كبرى أمثال برشلونة وأتليتكو مدريد الإسبانيين ويوفنتوس الإيطالي من التأهل إلى دور الستة عشر في مفاجأة من العيار الثقيل.

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صعود ليفربول وإقصاء برشلونة - الأندية المتأهلة لدور الـ16 في دوري أبطال أوروبا

الفرق المتأهلة إلى دور الستة عشر

حتى الأن حجز 12 فريق مقاعدها في دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك على النحو التالي:

نابولي الإيطالي- ليفربول الإنجليزي عن المجموعة الأولى.
كلوب بروج البلجيكي – بورتو البلجيكي عن المجموعة الثانية.
بايرن ميونخ الألماني – انتر ميلان الإيطالي عن المجموعة الثالثة.
تشيلسي الإنجليزي عن المجموعة الخامسة.
ريال مدريد الإسباني عن المجموعة السادسة.
مانشستر سيتي الإنجليزي عن المجموعة السابعة.
باريس سان چيرمان الفرنسي – بنفيكا البرتغالي عن المجموعة الثامنة.

 

ويتبقى حتى الآن 4 مقاعد في دور الستة عشر والمقرر حسمها في الجولة المقبلة والأخيرة والتي ستقام على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الأسبوع المقبل.


و تقام قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، يوم الاثنين 7 نوفمبر المقبل في نيون بسويسرا، فى تمام الثانية عشر ظهرا بتوقيت القاهرة.
 

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