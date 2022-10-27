كل ما تريد معرفته عن ترتيبات مجموعات دوري أبطال أوروبا بعد توديع برشلونة.. وموعد قرعة دور الـ16

الفجر الرياضي
دوري أبطال أوروبا
دوري أبطال أوروبا

يقدم لكم موقع الفجر الرياضي ترتيبات مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022/2023 وذلك بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة والتي شهدت توديع برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي وكذلك أتلتيكو مدريد الإسباني البطولة من دور المجموعات.


ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا 2022-2023

المجموعة الأولى:

– نابولي: 15 نقطة.

– ليفربول: 12 نقطة.

– أياكس: 3 نقاط.

– رينجرز: دون نقاط.

 

المجموعة الثانية:

– كلوب بروج: 10 نقاط.

– بورتو: 9 نقاط.

– أتلتيكو مدريد: 5 نقاط.

– باير ليفركوزن: 4 نقاط.

 

المجموعة الثالثة:

– بايرن ميونيخ: 15 نقطة.

– إنتر ميلان: 10 نقاط.

– برشلونة: 4 نقاط.

– فيكتوريا بلزن: دون نقاط.

txt

ما هي الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا ؟

المجموعة الرابعة:

– توتنهام: 8 نقاط.

– سبورتنيج: 7 نقاط.

– آينتراخت فرانكفورت: 7 نقاط.

– مارسيليا: 6 نقاط.

 

المجموعة الخامسة:

– تشيلسي: 10 نقاط.

– ميلان: 7 نقاط.

– ريد بول سالزبورج: 6 نقاط.

– دينامو زغرب: 4 نقاط.

 

المجموعة السادسة:

– ريال مدريد: 10 نقاط.

– لايبزيج: 9 نقاط.

– شاختار دونيتسك: 6 نقاط.

– سيلتك التشيكي: نقطتين.

 

المجموعة السابعة:

– مانشستر سيتي: 11 نقطة.

– بروسيا دورتموند: 8 نقاط.

– إشبيلية: 5 نقاط.

– كوبنهاجن: نقطتين.

 

المجموعة الثامنة:

– باريس سان جيرمان: 11 نقطة.

– بنفيكا: 11 نقطة.

– يوفنتوس: 3 نقاط.


موعد قرعة دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا

وسيكون يوم الإثنين الموافق 7 نوفمبر المقبل هو الذي ستسحب فيه قرعة دور الـ 16 في تمام الـ 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة، عبر قنوات بي إن سبورت الوكيل الحصري للبطولات الأوروبية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.
 

الأكثر قراءة

بعد تحريفه.. خطوات تعديل اسم مسجد السيدة عائشة على "جوجل" (صور)

يلا شوت Barcelona مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر Yalla Shoot live في دوري أبطال أوروبا رابط ماتش برشلونه هدف ليفاندوفسكي NOW

يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس بث مباشر اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا liverpool live

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ Barcelona vs Bayern munich جودة عالية دون تقطيع تعليق عربي اليوم الأربعاء 26-10-2022 في دوري أبطال أوروبا

بث مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وأياكس Liverpool vs Ajax جودة عالية دون تقطيع تعليق عربي اليوم الأربعاء 26-10-2022 في دوري أبطال أوروبا

يلا لايف Today بث مباشر مباراة برشلونة اليوم ضد بايرن ميونخ دون تقطيع.. رابط مشاهدة ماتش برشلونة والبايرن الآن Kora Goal كورة ستار barca

عاجل|تهشم عدد من السيارات إثر انزلاق مقطورة من أعلى كوبري ثروت

مشاهدة مباراة برشلونة وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا Barcelona Watch