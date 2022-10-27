تعرف على أسعار البيض اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022.. تداعيات قرار "المركزي"

الاقتصاد
بوابة الفجر

تترقت أسعار البيض، اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، تداعيات قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة بعد أن تم رفعها 2 %، وكانت كرتونة البيض قد شهدت حالة من الاستقرار بعد مرحلة الصعود المتواصلة، وذلك في السوق الجملة “المزرعة” والقطاعي ومنافد البيع الحكومية.


أسعار البيض اليوم

ووصل سعر كرتونة البيض اليوم بالنسبة للأبيض نحو 70 جنيهًا، بينما جاء سعر طبق البلدي بـ73 جنيهًا وذلك بالمزرعة.

سجل سعر طبق البيض الأبيض استقرارًا اليوم في المزرعة ليسجل 70 جنيهًا.

سعر البيض الأحمر في المزرعة


كما ثبت سعر طبق البيض الأحمر 73 جنيهًا.

سعر البيض البلدي في المزرعة


وسجل سعر طبق البيض البلدي ثباتًا عند 73 جنيهًا.


طرح أكثر من 1000 طبق بيض مائدة يوميًا بالمنافذ


وتجدر الإشارة إلى أنه يتم طرح أكثر من 1000 طبق بيض مائدة يوميًا بالمنافذ، وذلك ضمن إطار التعاون مع الصندوق المركزي لتنمية الثروة الحيوانية وإتحاد منتجي الدواجن والهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقطاع الإنتاج بوزارة الزراعة.

 

ومن ناحيتها؛ تستمر شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية في رصد ومتابعة أسعار البيض اليوم بشكل مستمر داخل الأسواق، في إطار تنفيذ خطة الدولة لتطوير ودفع عجلة إنتاج الثروة الداجنة للأمام، ولعل أبرز هذه الخطط هو تشجيع إقامة المشروعات التكاملية بالمناطق الصحراوية للتوسع وزيادة القدرة الإنتاجية للثروة الداجنة داخل مصر.

ومن المعروف أيضًا أن خطة تنفيذ المشروعات تضم مراحل التفريخ والإنتاج والمجازر، بالإضافة إلى إنتاج الأعلاف ووحدات تدوير المخلفات والزراعات التكاملية.

وتستهدف خطة الدولة للنهوض بقطاع الثروة الداجنة بحث استغلال الطاقة النظيفة من الموارد الطبيعية المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أو البيوجاز والغاز الطبيعي في تشغيل المشروعات الإنتاجية.

وكانت الدولة المصرية قد خصصت 9 مناطق في 4 محافظات بإجمالي مساحة 19 ألف فدان للاستثمار الداجني، لزيادة إنتاج البيض بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية وزيادة التصدير.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

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