أفضل الأدعية المستجابة في يوم الجمعة

يبحث عدد كثير من المسلمين في هذه الساعات عن فضائل يوم الجمعة والادعية المحببة رغبتا في الاستمتاع بروحانية وعظمة هذا اليوم وتقوم بوابة الفجر الإلكترونية مشاركة هذه الروحانيات مع متابعيها من خلال هذا التقرير



من فضائل يوم الجُمعة

الوقوف بين يدي الله واستحضار حالة الخشوع لأجل الدعاء، فعل يحبه الله وهو من أفضل العبادات التي تنفرج بها الكرب وتُمحى السيئات وتزيد الأعمال بركة وتقرّب بين العبد وربه.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا). رواه مسلم (1410).



1-فيه صلاة الجمعة، وهي أفضل الصلوات: قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).

فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الصَّلاةُ الْخَمْسُ، وَالْجُمْعَةُ إِلَى الْجُمْعَةِ، كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ مَا لَمْ تُغْشَ الْكَبَائِرُ) رواه مسلم. (233)

2ـ أن صلاة الفجر جماعةً يوم الجمعة خير صلاة يصليها المسلم في أسبوعه.

فعن ابن عمر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: (أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة). صححه الألباني في صحيح الجامع (1119).

3- أن من مات في يوم الجمعة أو ليلتها وقاه الله فتنة القبر.

فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ). رواه الترمذي (1074). وصححه الألباني في "أحكام الجنائز" (ص 49، 50).

4- فيه ساعةٌ يستجابُ فيها الدعاء.

5ـ الصدقةُ فيه خيرٌ من الصدقةِ في غيره.

6ـ أنه يومُ عيدٍ متكررٍ كلّ أسبوعٍ.

7ـ كان من هديه صلى الله عليه وسلم تعظيمُ هذا اليومِ وتشريفُه.



من أعظم أدعية يوم الجمعة

ندعو الله ان ننال بركة وفضل هذا اليوم وان يستجيب الله لنا الدعاء ومن الأدعية المحببة والتي يمكن ترددها هي:

•"ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت عليّ، وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين".

•"ربنا لا تُزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهبّ لنا من لدُنك رحمة، إنك أنت الوهاب".

•"اللهم ربنا هبّ لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما".

•"ربي لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت،

ولا مُعطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولما مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت،

•اللهم أبسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك".

•"ربي إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء".

•"اللهم أهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، تولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شرّ ما قضيت".

•"ربي إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنّا".

•"اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلي لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي،

واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر".

•"ربي توفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، غير خزايا ولا مفتونين".

•"اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق، أحيّني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم أسألك

خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق والعدل في الغضب والرضا".

•"ربي يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك".

•"اللهم إني أعوذ بك من عذاب في النار، وعذاب في القبر، وأعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن".

•"ربي إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بيدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أُغتال من تحتي.