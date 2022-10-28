بعد قرار البنك المركزي.. ارتفاع في أسعار البيض والفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 28-10-2022

تأثرت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة، بقرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، حيث تباينت أسعار الدواجن والبيض اليوم، حيث ارتفع سعر البيض الأحمر بقيمة جنيه ليسجل سعر 75 جنيها، وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن، إن أزمة الاعلاف مازالت مستمرة ولم تحدث الانفراج الحقيقية على أرض الواقع، لافتًا إلى أن قرار البنك المركزي بتحرير الجنيه يمثل خسارة لشعبة الدواجن، موضحا في حالة تنفيذ هذا القرار كيف نوفر الدولار للافراج عن باقي شحنات الاعلاف العالقة في الموانئ.

أوضح أن تأثيرات قرار المركزي ورفع سعر الفائدة تظهر خلال الفترة المقبلة على السوق، وأوضح أن هناك توقع بارتفاع في سعر البيض والدواجن إذا لجأنا للاستيراد في ظل ارتفاع الدولار المستمر.

وحذر إنه في حالة لم يتم الافراج في غصون هذه الأيام سنجد ارتفاعات في سعر الأعلاف وسعر البيض والدواجن بشكل غير متوقع، مشيرا أن قرار تحرير الجنيه يتم بناءا على دراسات من قبل الجهات المعنية بالأمر، ولكن حتى اللحظات الحالية وصل سعر الدولار إلى 23 جنيها وهو ما يثير القلق بشأن استيراد السلع، وتابع أن الهدف من القرار هو توفير الدولار في السوق المحلي وهو هدف شعبة الدواجن أيضا بتوفير العملة الصعبة والافراج عن شحنات الاعلاف دون ارتفاعات جديدة، مشيرا أن تنفيذ قرار الافراج عن الأعلاف ننتظره يوم السبت المقبل.

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد عقدت اجتماع استثنائي أمس، قررت خلاله رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس (2٪)، واتباع سعر صرف مرن نتج عنه ارتفاع الدولار من مستوى اقل من 20 جنيه إلى 23.20 جنيه، وهو ما يؤثر وفقا الخبراء على أسعار كافة السلع والخدمات المستوردة، أو التي يدخل فيها مكونات مستوردة.



أسعار الفراخ في البورصة الدواجن اليوم



أسعار الفراخ البيضاء

سجلت أسعار الفراخ البيضاء 35 جنيهًا.

أسعار الفراخ الساسو

سجلت أسعار الفراخ الساسو 45 جنيهًا.

أسعار الفراخ البلدي

جاءت أسعار الفراخ البلدي 53 جنيهًا.

أسعار الفراخ الأمهات

سجلت أسعار الفراخ الأمهات 25 جنيهًا.

ما هو سعر الكتكوت الأبيض اليوم؟

سجل سعر الكتكوت الأبيض اليوم 4.5-4.75 جنيه.

سجل سعر الكتكوت الساسو اليوم 4-4.25 جنيه.

سجل سعر الكتكوت البلدي 4-4.5 جنيه.

سجل سعر كتكوت روزي 4.70 جنيه.

كم سعر كتكوت الوطنية

سعر كتكوت الوطنية 9.75 جنيه





سعر البيض اليوم



سعر البيض الأحمر

سعر البيض الأحمر 76 جنيهًا.

سعر البيض الأبيض

سعر البيض الأبيض 70 جنيهًا.

سعر البيض البلدي

سعر البيض البلدي 72 جنيهًا.