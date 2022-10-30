البورصة تواصل الارتفاع بدعم مشتريات الأجانب

شهدت البورصة المصرية، خلال منتصف أولى جلسات الأسبوع اليوم الأحد، مواصلة الارتفاع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وسط تداولات تجاوزت نصف مليار جنيه.



وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.45% ليصل إلى مستوى 11232 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.57% ليصل إلى مستوى 2057 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.56% ليصل إلى مستوى 13608 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4586 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.2% ليصل إلى مستوى 2268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.25% ليصل إلى مستوى 3284 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 3596 نقطة.



في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهما؛ آراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات.



كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة رواد السياحة-رواد لعدد 823.3 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون جنيه.



وأعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، والصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، وأوراسكوم المالية القابضة، وابن سينا فارما، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبالم هيلز للتعمير، والقابضة المصرية الكويتية، شراء الأولى 1.4 مليون سهم خلال جلسة يوم الخميس الماضي، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 3%، وشراء الثانية 550 ألف سهم خزينة، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.60%، وشراء الثالثة 5 ملايين سهم، وشراء الرابعة 600 ألف سهم، وشراء الخامسة 400 ألف سهم، وشراء السادسة 1.99 مليون سهم تمثل نسبة 0.06% من الشركة، وشراء السابعة 400 ألف سهم بنسبة 0.0355% من رأس مال الشركة.



في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول 500 ألف سهم، فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، الأهلي للتنمية والاستثمار، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية، مستشفى النزهة الدولي 327.2 ألف سهم، 524 ألف سهم، 40 ألف سهم، 148.2 ألف سهم، مليون سهم، 3 آلاف سهم، على التوالي.



كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، مصر للفنادق، حق اكتتاب شركة العبوات الطبية-3، عدد 50 ألف سهم، 1850 سهم، 4.1 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 20.9 ألف سهم.





في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، حققت شركة تعليم لخدمات الإدارة إيرادات بلغت 617.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 أغسطس عام 2022 مقابل 602.1 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 2.6%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 230.2 مليون جنيه مقارنة مع 185.3 مليون جنيه بنسبة نمو 24.2%.





حققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج-سبينالكس، إيرادات بلغت 35.3 مليون جنيه خلال الفترة من نهاية يوليو حتى سبتمبر عام 2022 مقابل 35.9 مليون جنيه بنسبة انخفاض 2%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.2 مليون جنيه مقارنة مع 1.97 مليون جنيه بنسبة انخفاض 42%.



حققت شركة مطاحن مصر الوسطى، إيرادات بلغت 133.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 124.9 مليون جنيه بنسبة نمو 7.22%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 27.4 مليون جنيه مقارنة مع 25.96 مليون جنيه بنسبة نمو 5.69%.



حققت شركة مطاحن ومخابز شمال القاهرة، إيرادات بلغت 156.2 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 125.1 مليون جنيه بنسبة نمو 24.83%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.2 مليون جنيه مقارنة مع خسائر 2.8 مليون جنيه بنسبة نمو 289.91%.



حققت شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، إيرادات بلغت 56.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2022 مقابل 46.1 مليون جنيه بنسبة نمو 22.9%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 8.4 مليون جنيه مقارنة مع 5.7 مليون جنيه بنسبة نمو 47.8%.



في سياق متصل قالت شركة جي بي أوتو، إن مجلس الإدارة وافق على تعيين شركة ألفا كابيتال للاستشارات المالية عن الأوراق المالية كمستشار مالي مستقل لتحديد القيمة العادلة لأسهم شركة MNT Investments B.V، الهولندية المملوكة لها بطريقة غير مباشرة بشرط استيفاء الموافقات المطلوبة، وفقًا للقوانين ذات الصلة لتنفيذ عملية البيع.



يذكر أن شركة MNT Investments B.V، تمتلك بشكل غير مباشر حصص مسيطرة في رأسمال شركتي مشروعي للتجارة، وتساهيل للتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى مساهمات في شركات أخرى في مجالات التكنولوجيا المالية.



في سياق آخر قالت شركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، إن مجلس الإدارة يعمل على التعاقد مع مستشار مالي مستقل بديلًا لشركة سوليد كابيتال للاستشارات المالية؛ لإعداد دراسة القيمة العادة لسهم الشركة بغرض زيادة رأس المال، والتي لم تحدد بعد، وذلك بعد اعتذار "سوليد".