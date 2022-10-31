عاجل.. محمد عبد المنعم يجري جراحة في الأنف

أجرى محمد عبدالمنعم لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عملية جراحية صباح اليوم، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة أسوان الماضية ببطولة الدوري العام.

محمد عبد المنعم يجري جراحة في الأنف

وخضع عبدالمنعم لعملية جراحية في الأنف يتغيب على إثرها لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، عن المشاركة في المباريات مع القلعة الحمراء.

من جانبه، استأنف الأهلي تدريباته صباح اليوم الإثنين إلى ملعب التتش استعدادا لمواجهة الداخلية، المقرر لها بعد غد الأربعاء على ملعب السويس في رابع جولات الدوري المصري الممتاز.

وكان الأهلي قد توج بلقب السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة الجمعة الماضي.