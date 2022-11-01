يلا شوت Goal Al Arab مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان جودة عالية لايف live رابط جول العرب

الفجر الرياضي
انتر وبايرن ميونخ
انتر وبايرن ميونخ

يلا شوت Goal Al Arab مشاهدة مباراة بايرن ميونيخ وانتر ميلان جودة عالية لايف live رابط جول العرب

رابط مباشر مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا حيث من المنتظر أن يلتقي الفريقان مساء اليوم في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في التشامبيونزليج.

 

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان

 

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان اليوم في دوري أبطال أوروبا وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

 

وحسم 12 فريق التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، عقب انتهاء مباريات الجولة الخامسة، كما شهدت أيضًا خروج كبار الأندية على رأسهم برشلونه وأتليتكو مدريد ويوفنتوس.

 

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مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وانتر ميلان بث مباشر اليوم الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا live

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بايرن يقترب من المتصدر.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الألماني بعد نهاية مباريات الجولة الثانية عشر

 

موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

 

ومن المنتظر أن تقام مراسم سحب قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم الاثنين السابع من شهر نوفمبر المقبل، يليها إجراء قرعة دور الـ32 من الدوري الأوروبي في الحفل المقرر إقامته بمدينة نيون السويسرية، هذا وفقًا لما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان.

 

شاهد المباراة من هنا

 

القناة الناقلة لقرعة دور الـ 16ببطولة دوري أبطال أوروبا وترددها

 

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وإنتر ميلان وتُنقل أحداث قرعة دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023، على قناة بي إن سبورت الإخبارية المفتوحة على النايل سات beIN Sports News على التردد التالي:-

 

التردد: 12064.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

التردد الثاني beIN SPORTS

التردد: 12245.

الاستقطاب: عمودي.

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