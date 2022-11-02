أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 2-11-2022

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات اليوم الأربعا، ليسجل بالبنك المركزي نحو 24.11 جنيه للشراء، و24.24 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 24 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنوك
 

سعر الدولار في البنك الأهلي

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم بالبنك الأهلي 24 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم ببنك مصر 24 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك  CIB
أما سعر صرف الدولار اليوم بالبنك التجاري الدولي CIB سجل سعر الشراء 24.03 جنيه، وسعر البيع 24.13 جنيه.

سعر الدولار البنك العربي الإفريقي
بلغ سعر الدولار الأمريكي اليوم بالبنك العربي الإفريقي الدولي 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار مصرف أبوظبي
وبلغ سعر الدولار الأمريكي بمصرف أبوظبي الإسلامي 24.16 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك البركة مصر

أما عن سعر الدولار الأمريكي اليوم، ببنك البركة مصر، فبلغ 24 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم ببنك الإسكندرية 24.10 جنيه للشراء، و24.20 جنيه للبيع.

سعر الدولار المصرف المتحد

وبلغ سعر الدولار اليوم بالمصرف المتحد 24 جنيهًا للشراء، و24.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار بنك  HSBC

سعر صرف الدولار اليوم ببنك HSBC، فبلغ 24.15 جنيه للشراء، و24.25 جنيه للبيع.

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