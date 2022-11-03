إبراهيم عيسى:الإخوان أول من لجأوا للاقتراض من صندوق النقد والآن تحولوا لمعارضة

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن محاولات تيار الإسلام السياسي للترويج بأن حقبة الرئيس جمال عبد الناصر كانت بعيدة عن الدين غير حقيقي، لافتًا إلى أن ذلك التيار المتطرف عمل على تصوير هزيمة 67 على أنها نقمة وغضب من الله على الشعب، موضحًا أن ذلك كان استغلالًا للأزمة لترسيخ أفكارهم في المجتمع.

حقبة الرئيس جمال عبدالناصر

وأوضح إبراهيم عيسى، خلال مقدمة برنامجه "حديث القاهرة"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الأربعاء، أن حقبة حكم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر شهدت تشييد مساجد تتجاوز ما تم تشييده في البلاد منذ دخول عمرو بن العاص إلى مصر.

ربط الأزمة الاقتصادية بالدين

وأشار إبراهيم عيسى، إلى أن ربط الأزمة الاقتصادية بالبعد عن الله هراء لا يخدم سوى مصالح تيارات الإسلام السياسي.

الإخوان أول من لجأ لصندوق النقد

كما أشار إبراهيم عيسى، إلى الازدواجية في أفكار التيار الإسلامي وممارساتهم، مستشهدًا في هذا الصدد بدعوة الإخوان للاقتراض من صندوق النقد إلى مصر، وأول من فكر بعد 2011 في الجلوس مع ممثلي الصندوق، بينما يتحولون إلى معارضة عندما يلجأ غيرهم للاقتراض من الصندوق، ويتفوهون بأن الاقتراض نوع من الربا.