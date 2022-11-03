عاجل.. قرارات جمهورية جديدة

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الرئيس عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 481 لسنة 2022، بتخصيص مساحة 487 فدانا تقريبا من المساحة المملوكة للدولة ناحية الحيبة مركز الفشن لاستخدامها في إقامة مجمع صناعي استشفائي بيئي متكامل.

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 479 لسنة 2022 بتخصيص مساحة 5 أفدنة من الأراضي المملوكة للدولة ناحية محافظة بني سويف لاستخدامها في إقامة جبانة للمسلمين عليها.

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كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم 482 لسنة 2022 بتخصيص مساحتين من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مركز اطفيح بمحافظة الجيزة لاستخدامها في بعض الأغراض.

نشرت القرارات الثلاثة اليوم بالجريدة الرسمية.

السيسي قرارات جمهورية

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