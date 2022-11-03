عاجل.. أنخفاض طفيف فى أسعار الذهب بمصر رغم هبوط السعر العالمي

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها لكن بوتيرة ضعيفة خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، على الرغم من تباطؤ وتيرة ارتفاع اسعار الدولار مقابل الجنيه، وهبوط أسعار الذهب عالميا بعد رفع الفيدرالي سعر الفائدة 75 نقطة أساس، وتوقعات باستمرار رفعها للسيطرة على التضخم.

أسعار الذهب في مصر تسجل تراجعات طفيفة اليوم الخميس:

ونزل سعر جرام الذهب في مصر بمتوسط 1.50 جنيه اليوم بعدما كان خسر الأمس نحو 10 جنيهات؛ ليصل إلى مستويات 1357 جنيه لجرام عيار 24.

وتراجع سعر عيار 22 بقيمة 2 جنيه ليصل إلى مستويات 1244.5 جنيه للجرام، وانخفض سعر عيار الذهب 21 بقيمة 2 جنيه ليصل إلى 1188 جنيه للجرام، كما تراجع عيار 18 إلى 1018 جنيه للجرام.

وخسر الجنيه الذهب وزن 8 غرامات عيار 21 بقيمة 16 جنيه بعد أن تراجع بقيمة 40 جنيه في تعاملات الأمس مسجلا 9504 جنيه.

وجاءت تراجعت أسعار الذهب في الوقت الذي هدأت فيه وتيرة ارتفاعات الدولار مقابل الجنيه، وانخفاض اسعار أوقية الذهب عالميا إلى أدنى مستوياتها في أسبوعين متاثرا بصعوده قوة الدولار الأمريكي.

وسجل الدولار ارتفاعات طفيفة في منتصف تعاملات اليوم بزيادة تراوحت بين 5 إلى 10 قروش ليصل إلى مستويات 24.15 جنيه للشراء و24.25 جنيه للبيع في أكبر بنكي حكوميين الاهلي ومصر.

بينما تراجعت أسعار الذهب عالميا إلى أدنى مستوى لها في أسبوعين يوم الخميس مع ارتفاع الدولار بعدما بددت التصريحات المتشددة لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول الآمال حول تخفيف سياسة التشديد النقدي اعتبارا من ديسمبر القادم.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 %إلى 1626.17 دولار للأوقية، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.3 بالمئة إلى 1628.30 دولار للأوقية.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس يوم الأربعاء لمحاولة السيطرة على معدلات التضخم مؤكدا إنه من السابق لأوانه التكهن بموعد محدد لوقف رفع الفائدة.