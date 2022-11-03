كشف أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك السابق، مفاجأة بشأن مفاجأة مارسيل كولر المدير الفني للأهلي.

نجم الزمالك السابق يكشف مفاجأة عن اكتشاف كولر في الأهلي

وتابع عبد الملك، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، والذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة،تحدثت مع عبد الحليم علي من أجل ضم كريم فؤاد إلى الزمالك، وكان مطلوب فيه مبلغ كبير جدًا، ولكن هذا الأمر تحكم فيه النصيب بشكل كبير جدًا.



وأضاف: “كريم فؤاد لاعب الجولة، وأعطى إنذار لكل جناحات الأهلي بالموسم الجاري، وحقق أرقام كبيرة جدًا في مباراة الداخلية تؤكد بأننا أمام لاعب واعد”.



واختتم: “الأهلي منظم وكولر مركز وقام بتطوير أداء بعض اللاعبين”.