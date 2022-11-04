لاعب الزمالك الأسبق يتحدث عن بداية الإنتاج الحربي في الممتاز "ب" (فيديو)

قال وائل القباني لاعب الزمالك الأسبق، إن بداية الإنتاج الحربي في الدوري كانت متعثرة، وكان فوزه على بورتو أول فوز له في الدوري مع الكابتن سيد عيد، لافتا إلى أن الفوز لا يقلل من قدرة عبد الناصر محمد المدرب السابق للإنتاج الحربي.

وأضاف "القباني" خلال لقائه ببرنامج "كورة بلدنا"، والذي يقدمه الإعلامي عبد الناصر زيدان، عبر فضائية "الشمس"، أن الكابتن سيد عيد وتغييره الجهاز الفني أعطى دفعه للفريق، مؤكدا أن "عيد" لديه خبرة في الدوري.

وأضاف أن أشرف توفيق لم يكن موفق في المباريات لأن جميع المباريات التي شهدها صعبة، مؤكدا أنه لأول مرة تتعثر فرقة بورتو في البداية، متابعا: "المباريات المقبلة ستكون قريبة ولن تكن صعبة لبورتو".

وأوضح أن الكابتن أشرف توفيق حاول تغيير الملعب من أجل فك النحس، متابعا: "هارد لك يا كابتن أشرف توفيق ومبروك للكابتن عبد الناصر محمد على المباراة".