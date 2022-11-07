أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-11-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم بأسواق الصاغة، بعد أن تراجعت خلال تعاملات أمس وسط استمرار حالة التذبذب في المعدن الأصفر.

أسعار  الذهب الأن  : 


سعر الذهب عيار ٢١:   1226    جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:   1401  جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:  1051  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:   819.6 جنيه
سعر الجنيه الذهب 9808  جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت العقود الفورية للذهب خلال تعاملات اليوم، وسجلت مستويات قرب الـ 1677 دولار للأوقية منخفضة بنسبة 0.25%.

وفي المقابل ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 0.23%، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1680 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار في اللحظات الحالية، وسجل الآن مستويات الـ 110.320 منخفضًا بنحو 0.4%.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب 21 سعر الذهب 18 سعر الجنيه الذهب

الأكثر قراءة

عاجل.. استبعاد نجم الأهلي من معسكر منتخب مصر للإصابة

عاجل.. أول تعليق من ديديه دروجبا على أنباء اعتناقه الإسلام

عاجل.. وزير المالية يكشف حقيقة تحمل مصر نفقات مؤتمر المناخ

الزمالك يوضح موقفه من تجديد عقد إمام عاشور

تكلفته 55 جنيها.. كيفية عمل توكيل في الشهر العقاري عبر الإنترنت

نتائج قرعة دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا 2022-2023

عاجل.. تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع نظيره الفرنسي

يلاشوت real madrdid مشاهدة مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو بث مباشر kora live