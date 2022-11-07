أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-11-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم بأسواق الصاغة، بعد أن تراجعت خلال تعاملات أمس وسط استمرار حالة التذبذب في المعدن الأصفر.

أسعار الذهب الأن :



سعر الذهب عيار ٢١: 1226 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1401 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1051 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 819.6 جنيه

سعر الجنيه الذهب 9808 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تراجعت العقود الفورية للذهب خلال تعاملات اليوم، وسجلت مستويات قرب الـ 1677 دولار للأوقية منخفضة بنسبة 0.25%.

وفي المقابل ارتفعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم ما يعادل 0.23%، ارتفاعًا إلى مستويات قرب الـ 1680 دولار للأوقية.

وهبط مؤشر الدولار في اللحظات الحالية، وسجل الآن مستويات الـ 110.320 منخفضًا بنحو 0.4%.