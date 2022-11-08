حالة الطقس غدا الأربعاء 9-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة

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حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

أعلن خبراء هيئة الأرصاد الجوية، في بيان رسمي، عن حالة الطقس غدا الأربعاء 9-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد على مدار اليوم. 

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، حالة الطقس غدا الأربعاء 9-11-2022 ودرجات الحرارة المتوقعة، وفقا لما أعلنته الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، وهي على النحو التالي:- 

حالة الطقس غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد لحالة الطقس غدا، أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون طقس الليل لطيف في أوله، مائل للبرودة في آخره، والساعات الأولى من صباح اليوم التالي.

وكشف خبراء الأرصاد، عن فرص سقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتنشط الرياح على شمالا الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وجاءت درجات الحرارة غدا المتوقعة وفق توقعات خبراء الأرصاد، كما يلي:-

- القاهرة 25 - 18

- العاصمة الإدارية 25 - 17

- 6 أكتوبر25 - 17

- بنها 25 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 25 - 17

- دمياط 24 - 18

- بورسعيد 25 - 17

- الإسماعيلية 26 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 25 - 17

- شبين الكوم 25 - 17

- طنطا 25 - 17

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 24 - 17

- العلمين الجديدة 24- 17

- وادي النطرون 25- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 24 - 15

- سيوة 25 - 12

- العريش 24 - 17

- رفح 24 - 17

- الطور 26 - 18

- كاترين 19 - 12

- رأس سدر 27 - 14

- نخل 23 - 13

- طابا 24 - 19

- نويبع 25 - 20

- حلايب 26 - 21

- شرم الشيخ 29 - 20

- الغردقة 28 - 20

- مرسى علم 28 - 21

- الفيوم 26 - 15

- بني سويف 26 - 14

- المنيا 26 - 14

- أسيوط 26 - 13

- سوهاج 26 - 15

- قنا 27 - 14

- الأقصر 28 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 27 - 10

- أبو سمبل 28 - 16

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 26 - 21

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