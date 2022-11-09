غرامة 5 ملايين جنيه من تنظيم الاتصالات حال ضبط هذا الجهاز في منزلك

تشهد منظومة الاتصالات المصرية العديد من الشكاوى بشكل يومي، من قبل المستخدمين، بسبب سوء الخدمات المقدمة، وعدم التغطية الكافية لشبكات الاتصالات والمحمول ما يضع الشركة المصرية للاتصالات في مأزق كبير، لطالما سعت الخروج منه.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والأجهزة غير المشروعة

وأرجع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات سوء الخدمة في بعض المناطق إلى الاستخدام السيء من بعض المشتركين، وقيامهم بالعديد من المور المخالفة، مثل اقتناء مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر بشكل كبير على جودة الخدمات الصوتية والإنترنت في المناطق السكنية.

وراقب تنظيم الاتصالات في الآونة الأخيرة العديد من الأفعال الخاطئة، حيث تطور الأمر إلى بيع تلك الأجهزة عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والمنصات التجارية الإلكترونية، رغم مخالفتها للقوانين واللوائح.

واتخذ الجهاز عددا من الإجراءات الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات، على رأسها البدء في تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 لتغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز ومن أبرزها مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر بشكل سلبي على جودة الخدمات الصوتية في المناطق المأهولة بالسكان.

وأعد الجهاز القومي للاتصالات مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، تضمن تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة غير المعتمدة من الجهاز لتصل غرامتها إلى نحو 5 ملايين جنيه بدلًا من 50 ألف جنيه.

وتضم الأجهزة غير المعتمدة "المخالفة" مقويات الإشارة غير الشرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على التعديلات من مجلس الشيوخ وجاري عرضها على مجلس الشعب.

واعتمد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 749 محطة جديدة خلال الربع الثالث من العام الجاري 2022 من إجمالي 2162 تم اعتمادها منذ بداية العام ذاته، حيث تم الانتهاء من إجراءات تغطية 5 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 493 كم في 5 محافظات هي: "الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج والبحر الأحمر"، إلى جانب رفع كفاءة 7 طرق أطوالها 1812 كم تربط ما بين 16 محافظة أخرى.