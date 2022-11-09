أسعار الذهب في الصاغة اليوم الخميس 10-11-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات الصاغة اليوم الخميس بعد أن تراجعت خلال تعاملات أمس، مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر.

أسعار  الذهب الأن  : 
 


سعر الذهب عيار ٢١:   1224    جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:   1399  جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:  1049  جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:   818.3 جنيه
سعر الجنيه الذهب   9792  جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر الذهب يوم الأربعاء بعد صعود الدولار، الذي دفع المعدن النفيس للنزول من أعلى مستوياته في شهر، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وهبط الذهب 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1705.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1929 بتوقيت جرينتش. كما خسرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة عند التسوية لتسجل 1713.70 دولار.

وقفزت أسعار الذهب في وقت سابق من الجلسة لأعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى 1722.19 دولار للأوقية.

ويواصل المستثمرون التركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره الخميس. ومن المرجح أن تقدم البيانات مؤشرات عن احتمالات رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتوقع اقتصاديون في وول ستريت تباطؤا في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. كما يعزز ارتفاع معدلات الفائدة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.9 بالمئة يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 21.08 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 1.4 بالمئة إلى 983.33 دولار، بينما هبط البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 1856.38 دولار.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

الأكثر قراءة

يلا شوت Salah live مشاهدة مباراة ليفربول وديربي كاونتي بث مباشر اليوم الاربعاء في كأس الرابطة الإنجليزية kora live رابط ماتش الليفر هدف محمد صلاح Now

يلا شوت Salah مشاهدة مباراة ليفربول ضد ديربي كاونتي بث مباشر في كأس الرابطة الإنجليزية yalla shoot رابط ماتش الريدز Liverpool هدف صلاح Now

عاجل.. بيراميدز يعلن انضمام نجمه لمعسكر المنتخب الوطني

تطورات جديدة بشأن أزمة أمام عاشور والزمالك

تعليق صادم من رضا عبد العال بشأن نجم الأهلي

لايف live بث مباشر تغطية حية مباراة ليفربول وديربي كاونتي في كأس رابطة المحترفين Yalla shoot new

هجوم شرس من سيد معوض لمنتخب الناشئين

برلماني: العالم يمر بأزمة طاحنة وهذا طوق النجاة لمصر (فيديو)