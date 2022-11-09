أسعار الذهب في الصاغة اليوم الخميس 10-11-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات الصاغة اليوم الخميس بعد أن تراجعت خلال تعاملات أمس، مع استمرار حالة التذبذب في سعر المعدن الأصفر.

أسعار الذهب الأن :





سعر الذهب عيار ٢١: 1224 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1399 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1049 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 818.3 جنيه

سعر الجنيه الذهب 9792 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تراجع سعر الذهب يوم الأربعاء بعد صعود الدولار، الذي دفع المعدن النفيس للنزول من أعلى مستوياته في شهر، مع ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية.

وهبط الذهب 0.4 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1705.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1929 بتوقيت جرينتش. كما خسرت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة عند التسوية لتسجل 1713.70 دولار.

وقفزت أسعار الذهب في وقت سابق من الجلسة لأعلى مستوى منذ السادس من أكتوبر تشرين الأول إلى 1722.19 دولار للأوقية.

ويواصل المستثمرون التركيز على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين المقرر صدوره الخميس. ومن المرجح أن تقدم البيانات مؤشرات عن احتمالات رفع سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

ويتوقع اقتصاديون في وول ستريت تباطؤا في كل من مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الشهري والسنوي إلى 0.5 بالمئة و6.5 بالمئة على الترتيب، وفقا لاستطلاع أجرته رويترز.

والذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية لأنه يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا. كما يعزز ارتفاع معدلات الفائدة الدولار، مما يضغط على المعدن النفيس المقوم بالعملة الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار 0.9 بالمئة يوم الأربعاء.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 21.08 دولار للأوقية بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربعة أشهر في الجلسة السابقة.

وانخفض البلاتين 1.4 بالمئة إلى 983.33 دولار، بينما هبط البلاديوم 3.4 بالمئة إلى 1856.38 دولار.