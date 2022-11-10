لهذا السبب.. غلق ميدان سفنكس كليًا لمدة شهر

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ميدان سفنكس
ميدان سفنكس

أعلنت محافظة الجيزة، اليوم الخميس، إغلاق ميدان سفنكس تحديدًا في الاتجاه المؤدي إلى شارع أحمد عرابي، كليا لمدة شهر لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة.

وقالت المحافظة في بيان، إنه في إطار استكمال الأعمال الإنشائية لتوسعة كوبري 15 مايو في الاتجاهين ضمن أعمال مشروع توسعة وتطوير محور 26 يوليو البديل، سيتم تنفيذ غلق كلي بميدان سفنكس تحديدًا الاتجاه المؤدي إلى شارع أحمد عرابي لربط جسم كوبري 15 مايو الحالي بالتوسعة الجديدة.

وأوضح البيان أن الغلق سيتم بدايةً من الساعة الـ1 صباح غدا الجمعة 11/11، ولمدة شهر تنتهى صباح السبت الموافق 10 ديسمبر 2022، على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة.

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