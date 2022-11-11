اعرف السيارات الـ "suv"  الأكثر مبيعًا خلال العام الجاري

أظهر مجلس معلومات سوق السيارات أميك "AMIC "في أحدث تقاريره، إجمالي مبيعات سوق السيارات المصري حتى نهاية سبتمبر الماضي، والتي تضمنت أكثر السيارات الـsuv مبيعا خلال العام الجاري.

وسجلت مبيعات سيارات الركوب خلال سبتمبر الماضي 6 آلاف و835 سيارة مباعة مسجلة نسبة تراجع 59% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي الذي سجل 16 ألف و644 عملية بيع، حسب التقرير.

وتقدم بوابة الفجر أكثر السيارات الـsuv مبيعًا، في السطور التالية:

أولًا: كيا سبورتاج

كيا سبورتاج الجديدة كليًا في مصر (3)احتلت سيارة كيا سبورتاج المركز الثالث بين السيارات الأكثر مبيعًا بفئة الـ SUV بداية من يناير 2022 وحتى نهاية سبتمبر الماضي بـ3 آلاف و700 سيارة.

وتقدم كيا سبورتاج بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 140 حصان، عزم أقصي 168 نيوتن متر عند 4850 لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة ستيبترونيك من 6 نقلات. تتسارع سبورتاج من الثبات حتى 100 كم/س خلال 11.1 ثانية، وتستهلك في المتوسط 6.8 لتر لكل 100 كم، وتصل لسرعة قصوى 180 كم/س.

بينما تقدم كيا سبورتاج الجديدة المقدمة بالنصف الثاني من العام الجاري، بمحرك تربو سعة 1600 سي بقوة 180 حصان، عزم أقصي 265 نيوتن متر عند 4500 لفة بالدقيقة، مرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 نقلات. تتسارع سبورتاج من الثبات حتى 100 كم/س خلال 9.1 ثانية، وتستهلك في المتوسط 7.5 لتر لكل 100كم، وتصل لسرعة قصوى 180كم/س.

ثانيا: هيونداي توسان

جاءت سيارة هيونداي توسان بالمركز الرابع بين السيارات الأكثر مبيعًا بفئة الـ SUV خلال الفترة نفسها بـ 2073 سيارة.

ويقدم الجيل الجديد من توسان في مصر بمحرك تربو سعة 1600 سي سي بقوة 180 حصان، عزم أقصى 265 نيوتن. متر عند 4500 لفة بالدقيقة، يتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 7 نقلات.

ثالثا: شيري تيجو 3

25 ألف جنيه زيادة في طرازات شيري المجمعة محليًاجاءت شيري تيجو 3 الرياضية متعددة الاستخدامات بالترتيب الأول للأكثر مبيعًا للسيارات الـ SUV حتى سبتمبر 2022 بـ 4776 سيارة.

السيارة مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي بقوة 126حصان، يرتبط بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

رابعا: شيري تيجو 7

بعد الدولار.. 80 ألف جنيه زيادة في طرازات شيري المجمعة محليًا (1)شيري تيجو 7 جاءت بالمركز الثاني بالقائمة بعد تسويق 4015 سيارة بداية من يناير وحتى نهاية سبتمبر 2022.

شيري المجمعة محليًا تقدم بمحرك تربو سعة 1500 سي سي، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات، بقوة 145 حصان، وعزم أقصى 210 نيوتن متر بين 1750 و4000 لفة بالدقيقة، يتصل محركها بناقل حركة أوتوماتيكي DCT من 6 نقلات. تستهلك السيارة في المتوسط 7.4 لترات من الوقود لكل 100 كم، تستطيع أن تصل لسرعة قصوى 190 كم/س.